崇仁醫專專業培育業界實習　健康照護產業人才新搖籃

▲▼ 崇仁醫護管理專科學校大林校區。（圖／崇仁醫護管理專科學校提供，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

天主教崇仁醫護管理專科學校位於嘉義市大雅路上，擁有嘉義市蘭潭、嘉義縣大林兩大校區，更與聖馬爾定醫院比鄰而居，同樣都是嘉義市在地市民非常熟悉的老招牌老字號，同樣出自於天主教中華聖母傳教修女會於艱苦中創辦的福傳事業體，更是健康照護相關產業人才培育的首強搖籃。

1965年天主教中華聖母傳教修女會有感於當時嘉義地區醫療資源極度匱乏，先創辦了天主教聖馬爾定醫院，之後為培育基層護理人員，乃於民國60年於嘉義市蘭潭地區成立了「崇仁高級護理助產職業學校」。2005年崇仁升格改制為「崇仁醫護管理專科學校」，並逐年增設新科，且積極致力培育健康服務人才，目前擁有護理、餐飲管理、美容保健、老人服務事業管理及應用外語等五個專業系科的優質綜合型專科學校，也是嘉義、雲林、南投、彰化等5個縣市唯一的專科學校，同時也是國內少數擁有大型醫療院所作為後盾的專科學校。

崇仁醫專校長周立勳教授表示，台灣正面臨中基層實務人才不足以及劇烈的國際人才競爭，再加上勢不可擋的高齡化浪潮，未來台灣社會迫切需要大量肯做、能做又具有國際移動能力的健康相關產業中階實務與管理人才，升格為專科學校之後，以護理教育為根基，將辦學領域延伸到老人服務事業管理、餐飲管理、美容保健以及應用外語，科系的設置充分呼應台灣社會的發展前景以及人才需求，且不論在專業證照取得率、國內外技藝競賽以及畢業生的就業情形上都有令人驚豔的表現，加以歷年穩定的招生狀況，也可看出崇仁的辦學獲家長及社會各界的肯定與信賴。

崇仁醫專重視實習教育並建立與醫療、照護、餐飲、美容等相關產業的密切合作關係。全校5科系都在4、5年級規劃了全學年或全學期的校外實習課程，並有完善的配套輔導機制，實習機構包含大型醫療及長照院所、五星級國際觀光飯店、優質醫學美容診所、大型旅行社及美語幼教機構。

因應國際化就業需求，該校近年更積極推動學生海外實習，護理科、老人服務事業管理科及美容保健科近年推動學生赴日本東京及福岡地區的醫療長照及美容相關產業實習，並與東京優能福祉株式會社、醫療法人大和會及身體工場株式會社建立緊密的合作關係。

餐飲管理科及應用外語科也媒合學生赴新加坡、日本多個大型餐飲及觀光旅館集團實習，多年下來，崇仁醫專目前已有多位畢業生赴海外就業，108學年度起崇仁還將開辦「國際護理師專班」，將就業遠景放眼到美國。



