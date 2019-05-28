他嫌掃條碼太累…拿「圍棋創造QR碼」　就此改變世界25年

記者林瑩真／編譯

QR碼（QR Code）在1994年被發明後，今年迎來25週年！發明者原昌宏透露，最初只是希望取代不方便的舊式條碼，沒想到現今無論在生活、工作上各處都能看到QR碼，堪稱是「改變世界」的發明，而QR碼最初的想法，竟然是「圍棋」。

日本媒體NHK專訪「QR碼之父」原昌宏，原昌宏任職於世界第一大汽車零件公司電裝（DENSO）的子公司DENSO WAVE。他表示，當時工廠都是用傳統條碼標記零件，但條碼只能寫入20個字，資訊量少又難以讀取，讓作業員們經常抱怨「掃條碼很累」，因此他就想到研發一種新條碼，「製作容易讀取的條碼提供給大家的話，大家會很高興，我們也HAPPY！」

於是，原昌宏想到自己午休時間的嗜好「圍棋」，覺得圍棋與QR碼有些相似，只要將密碼作為格子狀，就能收入大量資訊；原昌宏還將QR碼的三個角落設有「回」字圖案，無論角度不同、大量雜訊，仍然可以方便讀取，節省讀取時間，甚至收入高達7000字（數字）的資訊。

▲原昌宏至今仍在研究改良QR碼。影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

原昌宏認為，創新有「光靠發想創造」及「日積月累的改良」2種形式，而日本擅長後者。在QR碼的25年以來，原昌宏仍在研究如何加密QR碼，例如醫院使用的QR碼，一般手機只會有少量資訊，醫院專用的解密儀器則可以看出病患的完整資訊。

不只是醫療，包括金融方面，或是生活所需的ATM等，原昌宏仍在改良QR碼，提供更方便的生活。事實上，QR碼也被用於許多小遊戲，還有人喜歡拿圍棋拼出QR碼，不過誰能料想到，其實最初QR碼正是從圍棋而來。