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影／范植谷解職、周永暉續任觀光局長！　台鐵普悠瑪翻覆案懲處報院

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記者胡順惠／台北報導

台鐵普悠瑪號翻覆事故發生至今近七個月，交通部部長林佳龍今（22）日證實，經過行政調查釐清責任，確定解除范植谷中國驗船中心董事長職務，確切時間與接班人選目前都在行政作業進行中；現職為觀光局長的台鐵前局長周永暉，情節比較沒有那麼嚴重，目前沒有人事調整。

▲▼前交通部次長范植谷。（圖／桃園市政府提供）

▲林佳龍證實，將解除台鐵局前局長范植谷在中國驗船中心董座職務。（資料圖／桃園市政府提供）

請繼續往下閱讀...

普悠瑪6432列車107年10月1日在新馬月台前彎道出軌翻覆，造成旅客18人死亡、267人受傷，交通部、台鐵局原本懲處20人，但林佳龍上任後，認為懲處過輕，要求交通部、鐵道局、台鐵局再啟動「事故責任調查」。前局長范植谷從1小過加重為記1大過2小過、周永暉從1小過加重為記2小過、鹿潔身從1大過加重為1大過1小過。

由於普悠瑪號採購案於民國99年決標，當時台鐵局長為現任中國驗船中心董事長范植谷，隨後於101年交車、102年投入營運，范都全程參與採購、驗收及通車；待普悠瑪號102年正式營運後，台鐵局長則改由現任觀光局長周永輝接任，接著由鹿潔身接棒，普悠瑪翻覆便是在鹿任內發生的。

據了解，范植谷任內經手136輛普悠瑪列車採購、驗收、測試到投入營運，周永輝則是在任內對16輛普悠瑪列車採購間收測試至營運階段，未能確實督導，最新懲處新增督導主管及第一線人員共10人，全案4月16日已報行政院。

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關鍵字：普悠瑪,懲處,台鐵,林佳龍,范植谷,周永暉

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