「黑韓潮」湧現　孫大千列五疑點「誰洩密抹黃韓國瑜？」

▲韓國瑜。（資料照／記者洪正達攝）



政治中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜近日陷入緋聞風波，讓他質疑是否有國家公權力介入當打手。對此，前立委孫大千質疑，有沒有這麼巧，韓國瑜就突然變成了一個十惡不赦的爛人，並提出十項疑點給民眾思考。

美麗島電子報董事長吳子嘉在節目上爆料，指稱檢調單位有掌握高雄市長韓國瑜多年前在一位王姓女子家中的畫面，對此，韓國瑜出面回擊，他說這兩年來經歷一連串的抹黑，希望這些抹黑應該適可而止，甚至對於吳子嘉指稱檢調單位有掌握畫面感到不解，認為檢調不公開，是不是有國家公權力介入來當打手？。

至於黃文財出面澄清韓國瑜過夜風波只是去王小姐家打麻將，韓國瑜表示，從他到高雄市到現在，沒有打過一場麻將；至於打麻將的第四人是誰？就讓黃文財去解釋，「不能每一個人講一件事情，我就必須要說辭高雄市長，如果一直講這些話，自己都覺得沒有意思，而且將高雄市長拿來當作發誓，沒意義。」

孫大千提出十點質疑，如下：

第一，這些看似八竿子扯不上關係的人士，為什麼突然都有志一同的對韓國瑜發動攻擊呢？

第二，到底是誰在扮演幕後導演的角色，源源不絕的提供黑資料來栽贓韓國瑜呢？

第三，是要花費多大的資源和財力，才能夠動員如此眾多的江湖高手聯手圍剿韓國瑜呢？

第四，是誰把檢調警政機關在偵辦北農案件時的調查內容，洩密給名嘴來抹黃韓國瑜呢？

第五，能夠投入大成本，進行大計劃，號召大卡司來推出年度「滅韓大戲」的製片團隊，恐怕也絕非等閒之輩吧？