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韓國瑜跳票語錄大會串　《只是堵藍》諷貼318字「高雄要發大財心經」

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▲韓國瑜喊高雄發大財、背誦心經，現在網路流傳「高雄要發大財心經」 。（圖／翻攝臉書《只是賭藍》）

▲韓國瑜喊高雄發大財、背誦心經，現在網路流傳「高雄要發大財心經」 。（圖／翻攝臉書《只是堵藍》）

地方中心／高雄報導

高雄市長韓國瑜在媒體鏡頭前面公開背誦「心經」，不過現在網路出現了一版「心經」，只是這個心經被取名為「高雄要發大財心經」，這篇「發大財心經」就出現在臉書社團《只是堵藍》的版面，還提醒：「高雄鄉親知道為什麼還沒發大財嗎？因為你們心不夠誠，沒有早晚祝頌韓神的高雄要發大財心經，現在來得及，記得需搭配愛河河水淨身喔」，可以說是酸味十足。

這篇「高雄要發大財心經」全文包括標點符號，總共有318個字，全文內容「高雄發大財。行深般礦泉水滷肉飯時。照見又老又窮。需一摩天輪。發大財。貨出得去。人進行來。貨出人進。人進貨出。政治零分。經濟百分。發大財。是諸法空相。不生不滅。不垢不淨。不增不減。是故賽馬無場。無賽車場。無阿諾史瓦辛格。無鄧紫棋任達華。無熊貓。乃至無林志玲。無漫威。亦無迪士尼。乃至無石油。亦無早稻田。無哈佛演講。無智亦無德。以無所得故。高雄發財。依高雄要發大財故。立足台灣。胸懷大陸。放眼世界。最後征服宇宙。究竟涅槃。習下韓上。依高雄要發大財故。得黃袍加身徵召當總統。故知高雄要發大財。是大神咒。是大明咒。是無上咒。是無等等咒。能除一切苦。真實不虛。故說高雄要發大財咒。即說咒曰。發財發財 高雄發財 高雄發大財 台灣大發財」。

仔細看看內容，不乏有韓國瑜競選時的口號，包括礦泉水、滷肉飯、摩天輪以及政治零分，經濟100分，直到當選後，包括賽馬場、阿諾以及鄧紫棋、熊貓、迪士尼，內容多是韓國瑜常被酸跳票的議題。另外還有近期的「征服宇宙」、「黃袍加身徵召當總統」等等都在「高雄要發大財心經」中。

▲韓國瑜喊高雄發大財、背誦心經，現在網路流傳「高雄要發大財心經」 。（圖／翻攝臉書《只是賭藍》）

▲韓國瑜喊高雄發大財、背誦心經，現在網路流傳「高雄要發大財心經」 。（圖／翻攝臉書《只是堵藍》）

這篇文章被貼在臉書社團《只是堵藍》，還附加了「雙手合十，誠心助念，祝君早日發大財」，網友看完以後留言質疑「這樣藉著更改佛經來做批評真的很不好，若您看過地藏經第六品，您會知道那是造了極重的罪業。還請版主慎思」，但也有人貼出媒體報導韓國瑜跟妙天的合成照，同時寫下「 還要拜妙天請他灌頂加持…」。

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關鍵字：韓國瑜,心經,高雄,發大財,高雄要大財心經,只是堵藍

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