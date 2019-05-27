一大片雲移到台灣上空　北北桃等17縣市發大雨特報防短時強降雨

▲全台17縣市發布大雨特報。（圖／記者林敬旻攝）
生活中心／綜合報導
中央氣象局發布大雨特報，由於午後對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，今（27日）嘉義以南地區、新竹、苗栗地區及其他各地山區一共17縣市都有局部大雨發生的機率，請民眾注意雷擊及強陣風。
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▲雨來了，全台17縣市發布大雨特報。（圖／中央氣象局提供）
大雨特報警報區：台北市、新北市、桃園市、新竹縣市、苗栗縣、台中市、南投縣、雲林縣、嘉義縣市、台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣和台東縣。
▲全台17縣市發布大雨特報。（圖／記者林敬旻攝）
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中央氣象局發布大雨特報，由於午後對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，今（27日）嘉義以南地區、新竹、苗栗地區及其他各地山區一共17縣市都有局部大雨發生的機率，請民眾注意雷擊及強陣風。
▲雨來了，全台17縣市發布大雨特報。（圖／中央氣象局提供）
大雨特報警報區：台北市、新北市、桃園市、新竹縣市、苗栗縣、台中市、南投縣、雲林縣、嘉義縣市、台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣和台東縣。
關鍵字：大雨特報,午後對流雲系,短時強降雨,大雨,強陣風,雷擊
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