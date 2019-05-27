一大片雲移到台灣上空　北北桃等17縣市發大雨特報防短時強降雨

好天氣剩1天，中央氣象局表示，27日（下周一）開始鋒面逐漸接近，各地午後降雨機率增高，28日（下周二）鋒面由北往南通過台灣，易有斷續陣雨或雷雨，其中西半部及東北部降雨更明顯，各地都將有局部大雨發生機率。