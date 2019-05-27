靜宜大學英文系畢業公演《Dear Brook》　傳達勇敢理念

▲靜宜大學英文系畢業公演《Dear Brook》27日晚間7點登場。（圖／靜宜大學提供，下同）



記者陳玉／台中報導

把生命經驗放上舞台！沙鹿區靜宜大學英文系27日晚間7點畢業公演《Dear Brook》只演一場、時間2小時，學生用三個月時間，將生命真實經歷編織成舞台劇，故事演出一位因性向被環境、家人拒絕而憂鬱症離世的好友Brook，進而傳達給觀眾「這一生、至少為自己勇敢一次」正向理念。

▲▼《Dear Brook》描述一位因性向被環境、家人拒絕而憂鬱症離世的好友Brook故事。



指導老師黃秋容表示，畢業公演班學生經過一學期基本劇場的設計和表演學習，再用三個月時間，一起以生命真實經歷編織成舞台劇；此劇描述一位因為性向被環境、家人拒絕而憂鬱症離世的好友Brook，在靈魂消逝前，要送給前來葬禮的好友及戀人一份禮物，創造了另一個次元的靈魂酒吧；每位好友在誤入酒吧後的過程，突破自己生命障礙而勇敢做出選擇，最後主角也有機會與戀人好好的彼此告別。

黃秋容指出，與編劇和導演從班上同學們分享的生活經歷中，分類出家庭暴力、憂鬱症、生理女性在社會上的刻版壓力，及性向被汙名歧視的挫折等議題，勇敢地轉化成戲劇。

▲英文系畢業公演班學生、指導老師合影。