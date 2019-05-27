打玻尿酸結果暴痛　基金女王發文罵「惡醫」判決無罪

▲「基金女王」林寶珠因打完玻尿酸和肉毒後，下巴紅腫瘀青，施打處也暴痛，槓上名醫。（圖／翻攝自林寶珠臉書）

記者楊佩琪／台北報導

「基金女王」林寶珠先前到知名醫美診所打玻尿酸，不滿術後出現疼痛、視力減退、木偶紋加深的狀況，在自己的臉書上痛罵名醫蔡家碩是「惡醫」，挨告妨害名譽。台北地方法院一審27日判決林寶珠無罪，全案可上訴。聽到判決結果，林寶珠相當開心，直說「太好了！」也希望自己的例子，能提醒想要進行醫美手術的民眾的，應該多注意風險。

對於判決結果，林寶珠表示，當時她被建議施打玻尿酸加微晶瓷共20.5cc，太陽穴被建議10cc，下巴實際施打5cc，使得半夜連吃五次止痛藥也不能停止暴痛，3年多來因此受盡精神折磨「謝謝法官勘驗就診錄音錄影帶，還原事實。」

根據林寶珠的說法，她於2016年4月間到台北市知名醫美診所打玻尿酸，操刀的醫師為整形名醫蔡家碩，建議她在太陽穴和下巴等處施打，費用5萬多元。但術後返家，不僅施打處疼痛不已，吃止痛藥都無效，下巴也有明顯紅腫，控訴蔡男不僅沒讓她簽署風險告知說明書，當日沒穿醫師袍就進行診療。

不滿診所及醫師的處理態度，林寶珠在臉書上發文，痛批蔡男是「惡醫」，強調自己不僅臉部疼痛，視力也減退「除了長出木偶紋，木偶紋下又多一層結實的紋路」。蔡男則認為林寶珠的木偶紋根本與手術無關，且實際僅注射7cc的玻尿酸，如此發文已經嚴重影響到他的聲譽，提告妨害名譽。

檢方偵辦後認為，蔡男確實僅注射約7cc的玻尿酸，視力減退部分，林女先發文後才去眼科檢查，顯見當下僅是自己猜測與手術有關，並無專業憑據，「惡醫」2字也已損及蔡男的名譽，依加重誹謗、公然侮辱等罪提起公訴。

被起訴，當時林寶珠在臉書上回應，強調視力減退並非一下子驟減「因為施打在太陽穴的波尿酸和肉毒，眼睛越來越乾」，約1個月後發現情況嚴重才決定就醫「不能合理懷疑和施打玻尿酸以和肉毒有關嗎？」況且過去施打玻尿酸，也從沒出現如此令人難以忍受的暴痛和瘀青，無法不令人起疑。

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