　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

打玻尿酸結果暴痛　基金女王發文罵「惡醫」判決無罪

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼「基金女王」林寶珠因打完玻尿酸和肉毒後，下巴紅腫瘀青，施打處也暴痛，槓上名醫。（圖／翻攝自林寶珠臉書）

▲「基金女王」林寶珠因打完玻尿酸和肉毒後，下巴紅腫瘀青，施打處也暴痛，槓上名醫。（圖／翻攝自林寶珠臉書）

記者楊佩琪／台北報導

「基金女王」林寶珠先前到知名醫美診所打玻尿酸，不滿術後出現疼痛、視力減退、木偶紋加深的狀況，在自己的臉書上痛罵名醫蔡家碩是「惡醫」，挨告妨害名譽。台北地方法院一審27日判決林寶珠無罪，全案可上訴。聽到判決結果，林寶珠相當開心，直說「太好了！」也希望自己的例子，能提醒想要進行醫美手術的民眾的，應該多注意風險。

對於判決結果，林寶珠表示，當時她被建議施打玻尿酸加微晶瓷共20.5cc，太陽穴被建議10cc，下巴實際施打5cc，使得半夜連吃五次止痛藥也不能停止暴痛，3年多來因此受盡精神折磨「謝謝法官勘驗就診錄音錄影帶，還原事實。」

根據林寶珠的說法，她於2016年4月間到台北市知名醫美診所打玻尿酸，操刀的醫師為整形名醫蔡家碩，建議她在太陽穴和下巴等處施打，費用5萬多元。但術後返家，不僅施打處疼痛不已，吃止痛藥都無效，下巴也有明顯紅腫，控訴蔡男不僅沒讓她簽署風險告知說明書，當日沒穿醫師袍就進行診療。

不滿診所及醫師的處理態度，林寶珠在臉書上發文，痛批蔡男是「惡醫」，強調自己不僅臉部疼痛，視力也減退「除了長出木偶紋，木偶紋下又多一層結實的紋路」。蔡男則認為林寶珠的木偶紋根本與手術無關，且實際僅注射7cc的玻尿酸，如此發文已經嚴重影響到他的聲譽，提告妨害名譽。

檢方偵辦後認為，蔡男確實僅注射約7cc的玻尿酸，視力減退部分，林女先發文後才去眼科檢查，顯見當下僅是自己猜測與手術有關，並無專業憑據，「惡醫」2字也已損及蔡男的名譽，依加重誹謗、公然侮辱等罪提起公訴。

被起訴，當時林寶珠在臉書上回應，強調視力減退並非一下子驟減「因為施打在太陽穴的波尿酸和肉毒，眼睛越來越乾」，約1個月後發現情況嚴重才決定就醫「不能合理懷疑和施打玻尿酸以和肉毒有關嗎？」況且過去施打玻尿酸，也從沒出現如此令人難以忍受的暴痛和瘀青，無法不令人起疑。

【更多新聞】

谷阿莫短片被控侵權滿3年　出席調解：都希望儘快落幕

詐保竟縱火燒250萬保時捷！車商、縱火男互推責均判刑

ET快訊
薇薇癌逝2年！老公環島「完成承諾」　憶愛妻：一路上請妳跟好唷
前朝官員密闖市長辦公室！韓國瑜驚爆：是不是裝監聽器監控新市長

關鍵字：基金,先鋒,投顧,女王,林寶珠,整形,玻尿酸,肉毒桿菌,名醫,手術,醫美,診所,糾紛,投資

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

被北捷清潔工狂揍...網不挺批活該！督導女兒「還原真相」哭了：我媽沒有錯

「世界台灣皇帝」貼文要殺蔡英文滅她九族　恐嚇公眾罪起訴

鄰居墜遮雨棚身亡！屋主求償740萬　法院判「非凶宅」免賠

前AIT處長包道格訪高雄　韓國瑜：台灣絕不當Troublemaker

陳菊前攝影官夜闖韓國瑜市長辦公室！偷竊行蹤被拍下至少5次

防空飛彈連上兵站哨嫌太冷　「躺棧板睡覺」代價6萬

宮廟陣頭等太久爆衝突　2男「持棍棒助陣」才知誤會一場

萬安演習「街道就他一人趴趴走」　警一查揭開通緝犯身分

徐乃麟被控假賣屋詐千萬本票　不起訴理由曝光：借貸擔保糾紛

「下面都你的味道」人夫傳鹹濕訊息露餡　小三挨告判賠28萬

鍾明軒被酸「媽媽過世還不覺悟」 每晚都想自殺：大家都不了解...

同志師影響小孩性向家長籲轉班　台南議員：尊重同志！開同志專班

羅志祥.易烊千璽街舞battle　3分鐘編排...跳3輪才決勝負

泡溫泉+煮溫泉蛋！宜蘭太平山必遊　還可搭蹦蹦車、賞夏季楓紅

不知被耍...目睹番茄醬消失超興奮 他「抖音」尖叫問共犯：你有看見嗎

具荷拉凌晨「欲在住處輕生」！　警方證實：屋內煙霧瀰漫

2歲童5樓墜落！男徒手接被砸暈男童家屬：一輩子把他當親人

痛到睡著！日本女生挽臉初體驗 醒來驚嘆：皮膚真的變光滑了

1600人同婚宴凱道流水席爆桌　高舉「婚姻平權」杯、揮舞彩虹旗

煞車失靈！無人砂石車直撞對向 英勇哥「助跑縱身一躍」入車拉手煞

被北捷清潔工狂揍...網不挺批活該！督導女兒「還原真相」哭了：我媽沒有錯

「世界台灣皇帝」貼文要殺蔡英文滅她九族　恐嚇公眾罪起訴

鄰居墜遮雨棚身亡！屋主求償740萬　法院判「非凶宅」免賠

前AIT處長包道格訪高雄　韓國瑜：台灣絕不當Troublemaker

陳菊前攝影官夜闖韓國瑜市長辦公室！偷竊行蹤被拍下至少5次

防空飛彈連上兵站哨嫌太冷　「躺棧板睡覺」代價6萬

宮廟陣頭等太久爆衝突　2男「持棍棒助陣」才知誤會一場

萬安演習「街道就他一人趴趴走」　警一查揭開通緝犯身分

徐乃麟被控假賣屋詐千萬本票　不起訴理由曝光：借貸擔保糾紛

「下面都你的味道」人夫傳鹹濕訊息露餡　小三挨告判賠28萬

被北捷清潔工狂揍...網不挺批活該！督導女兒「還原真相」哭了：我媽沒有錯

玉山盃／新北市、高雄市率先進四強　28日敗部搶四強

求送魔術胸罩+婚鞋！準新娘被拒...吐1句「爆噁秀下限」　網看傻：是有多窮

6/1上路9大「影響荷包措施」！夏季電費、家電減稅一次看

畜牧場爆「牛流行熱」疫情！致死率最高3成...專家籲落實2動作

「世界台灣皇帝」貼文要殺蔡英文滅她九族　恐嚇公眾罪起訴

美實施第二次「亞臨界核試」　日：應列入廢核議題討論

機器人來了！獵豹移動AI機器人「豹小祕」將於InnoVex展出

鄰居墜遮雨棚身亡！屋主求償740萬　法院判「非凶宅」免賠

美軍部署伊朗邊境F-35進入「野獸模式」　搭載火力開到最大！

高市出60警臨檢酒店！ 爆乳妹補妝 顧客嗨到一半超尷尬

社會熱門新聞

奧迪男五楊高架攔車遭撞死　妻哭..

清潔婦不爽請假被刁　拿拖把打趴..

獨／領養浪浪　一隻300賣宰殺..

駕駛獲判撤銷罰單原因曝　鳳山警..

畫面曝光！他闖中線車道攔車亡　..

摩鐵讓床老闆睡車上　她趴床上吐..

故障停路肩求救　駕駛遭撞死

越南「變性小模」坐檯迷倒眾生

台中BMW大7連撞4車　駕駛經..

女騎士遭砂石車撞倒困輪底　雙腿..

2顆茶葉蛋代價9萬！超商女店員..

tag郭台銘...她嗆學店別念..

特教班校園性侵　班導回：不要亂..

小王沒送香奈兒包　人妻秒告性侵

更多熱門

相關新聞

雲端最有錢／外幣基金這樣買翻倍賺

中美貿易戰陷僵局，全球股市受影響深，截至5月20日，外資連續11個交易日賣超台積電，且連續9個交易日賣超台股844億元，外資撤走台幣表現弱勢，創下28個月新低31.385元，台股向下修正趨勢明顯，資金該到哪裡去可以安全又賺錢? 為了解決美國關稅對中國大陸企業帶來的衝擊，以及對大陸經濟的影響，中國大陸或將啟動貨幣貶值來救經濟? 外幣該怎麼選擇? 日幣、美元或是澳幣?

富商950萬買比特幣　本票到手還是被騙光光

退伍男住旅社一晚「醒來變荒廢診所」

美魔女整翹臀　雙腿感染如火腿怒告

因勞軍捐資料被記警告　婦聯會提告敗訴

讀者迴響

發燒話題

金曲獎 具荷拉 喬喬 復仇者聯盟 王令麟 Voice 日暈 黃捷 秦偉性侵 王柏融 吳奇隆劉詩詩 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 郭台銘 總統大選 王令麟 張敏 黑洞 許志安 陳偉殷 米其林指南 王令麟 巴黎聖母院 許瑋甯 六輕爆炸 高圓圓 我們與惡的距離 王令麟 酒駕修法 中職轉播 愛山林 許淑淨 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 冰與火之歌 賴清德 荷蘭隨機殺人事件 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 自經區 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 同居時代 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 張景嵐小煜 王令麟 Honestbee欠款 微熱山丘

熱門新聞

奧迪男五楊高架攔車遭撞死　妻哭：只是想加油

網一早奔好市多　這商品已經搶光

聚餐驚魂！過來人說真相：晚上別開山路

Gogoro妹騎上烏來沒電！神力扛18kg電池下山

月薪3萬給1萬家用！他嗆孕妻：不能省點嗎

清潔婦不爽請假被刁　拿拖把打趴女督導嗆「讓她死！」

獨／領養浪浪　一隻300賣宰殺　　　　　

古一曝回歸《復仇者4》真正目的

泰國妹9年從不打掃！浴室淪陷黑爆

iPhone SE 2新消息　規格一次看

神級女優「來台偷接S」！他爆精彩搏鬥內幕

他酸賓士駕駛「停不好」！萬人反讚…結果大逆轉

台研究：吃鳳梨3個月　可消滅70%飛蚊症

五月天初登《玩很大》悲劇了！3負評洗版

喬媽生前「道別喬喬催淚信」曝光

更多

最夯影音

更多

鍾明軒被酸「媽媽過世還不覺悟」 每晚都想自殺：大家都不了解...

同志師影響小孩性向家長籲轉班　台南議員：尊重同志！開同志專班

羅志祥.易烊千璽街舞battle　3分鐘編排...跳3輪才決勝負

泡溫泉+煮溫泉蛋！宜蘭太平山必遊　還可搭蹦蹦車、賞夏季楓紅

不知被耍...目睹番茄醬消失超興奮 他「抖音」尖叫問共犯：你有看見嗎

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎送給你！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰淇淋，週抽日本東京機票、最新款手機、東森購物禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面