谷阿莫短片被控侵權滿3年　出席調解：都希望儘快落幕

▲侵權案無論是調解庭、刑事庭開庭，谷阿破場場必到，對於案子歷時3年了還沒進展，也有些無奈。（圖／記者楊佩琪攝）

記者楊佩琪／台北報導

網紅谷阿莫因製作「X分鐘看完XX電影」短片，遭包括迪士尼在內5家影視公司提告侵權，全案至今已歷時3年。谷阿莫上午前往台北地方法院出席調解庭，結束後針對是否與片商有共識，並未多說，不過他表示，到底他的短片符不符合所謂「二次創作」，法官希望先放下這部分的爭議，針對調解，先達成對各方有利的快速解決方案，以免持續浪費人力、物力。

谷阿莫表示，調解方案部分，目前還不便公布，不過全案最大爭議就是在「二次創作」部分，也因為這部分，導致案件拖了3年還未解決，因此法官意思是大家或許可以先放下爭議，針對這3年來耗費的人力、物力，建議大家能想出一個對各方都有利，且能快速解決的方案。至於出席的片商代表，則表示有進展但還沒有結果，無法公開說明。

日前台北地方法院開庭，除迪士尼部分尚無法與亞洲事務人員聯繫上，其餘4家公司，有2家表示沒有和解意願，希望谷阿莫能提出具體賠償方案，才有討論空間。谷阿莫的委任律師表示，該些創作短片皆為「詼諧仿作」屬合理使用。

谷阿莫自2015年起，將長達數小時的電影或電視影集，剪輯成3至11分鐘不等「X分鐘看完XX電影」等系列短片，在Youtube上公開播放。內容以幽默逗趣的旁白概述電影情節，每每吸引數10萬元觀看，讓古阿莫有了一票死忠粉絲，也因此取得相對報酬。

不過此舉也引來得利影視、美商迪士尼、又水整合、科科電速及車庫娛樂等5家公司不滿，針對包括《動物方程式》、《腦漿炸裂少女》、《W-兩個世界》、《近距離戀愛》、《大雄宇宙英雄紀》等，認為谷阿莫擅自取用電影片段，已經違反《著作權法》構成侵權，提起告訴，檢警於2017年4月進行搜索，並將谷阿莫起訴。

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