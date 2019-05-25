　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

2019香港迪士尼路跑堪稱歷年最盛大，活動資訊、4大亮點搶先曝光

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

還記得去年超人氣的「香港迪士尼路跑活動」嗎？今年即將邁入第4屆的迪士尼路跑活動首波資訊熱騰騰出爐，預告將於11月2日－11月3日盛大回歸。

今年不僅延續過去充滿迪士尼風格的比賽項目外，今年更首度新增「皮克斯好友夜跑派對3公里」，打造一個絕對能留下美好回憶的迪士尼夜跑體驗，身為迪士尼鐵粉，這次的活動絕對要立刻記好報名時間別錯過。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

歷年最盛大

今年的香港迪士尼路跑活動「10K Weekend 2019」堪稱歷年來最盛大！包括：由超人氣的胡迪與巴斯光年一起幫跑者打氣的「玩具總動員10公里跑」；由電影「腦筋急轉彎」中的樂樂與憂憂陪伴大家的「腦筋急轉彎5公里跑」；非常適合親子一起參加，與毛怪、大眼仔一起玩樂的「怪獸電力公司3公里跑」；另外也特別針對小朋友設計的「米奇與好友兒童跑」。

除了以上4種活動，今年更首度新增「皮克斯好友夜跑派對」，若是擔心白天太熱，或是白天時段想好好玩樂園的人，也可以換個時間，感受一下夜晚在迪士尼跑步的特別感受。而且這次同樣會有超過百位的迪士尼、皮克斯人氣角色現身樂園與大家一起同歡、加油，若是看到喜歡的角色幫自己加油，絕對不會覺得累。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

首度新增夜跑派對

香港迪士尼也表示，在「皮克斯好友夜跑派對」賽事期間，因為是在關園後開跑，屆時樂園僅開放給參加活動者，特別設計一條可以走遍樂園不同園區的路線，讓大家可以用不同方式欣賞樂園各種沒有特別注意過的景致與細節，參加完賽事後，還可接續加入「迪士尼歡樂派對」，到時候會有現場DJ與大家一起狂歡，樂園也會準備美食與各種精緻又可愛的裝飾，讓大家可以盡情享受這場獨有的盛事。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

獨家選手包、週邊商品

只要報名成功的跑者都可領取「活動限定選手包」，其中包包括活動主題T-shirt、號碼布等；完成賽事後，還可於衝線後當場獲頒獨特的獎牌，極具紀念價值。除此之外，身為迪士尼鐵粉，不能錯過的還有可以選購一系列專為「香港迪士尼樂園10K Weekend 2019」推出的迪士尼、皮克斯主題限量商品，讓大家不僅可以藉這個機會好好運動健身，用不同的方式欣賞迪士尼樂園，更是終極鐵粉必須好好收藏各種一年僅出現一次的超限定週邊商品。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

台灣竟然搶先樂園官網

除了以上豐富又誘人的路跑選項外，更讓台灣遊客期待的就是今年樂園竟然搶先讓台灣遊客搶先報名，即日起至6月底，可於台灣旅行社，包括雄獅旅遊、可樂旅遊與東南旅行社合作推出「樂園 、酒店、路跑」一站式套裝行程，身為迪士尼鐵粉，絕對要把握這麼好康的機會，要不然錯過的話，就得等7月於香港迪士尼樂園官網才可報名。

「皮克斯好友夜跑派對」
日期：11月2日（六）
年齡限制：3歲以上

「玩具總動員10公里跑」
日期：11月3日（日）
年齡限制：16歲以上

「腦筋急轉彎5公里跑」
日期：11月2日（六）
年齡限制：14歲以上

「怪獸電力公司3公里跑」
日期：11月2日（六）、11月3日（日）
年齡限制：3歲以上

「米奇與好友兒童跑」
日期：11月2日（六）、11月3日（日）
年齡限制：5歲以下

備註1：未滿12歲的參加者必須由一名18歲或以上參加者陪同參與
備註2：「香港迪士尼樂園10K Weekend 2019」參賽費用已包括參與相關賽事、主題T-shirt、獎牌連掛繩、、號碼布和號碼布扣A4貼紙（僅限兒童跑賽事）。

※編輯：Wendy Chen | 來源：香港迪士尼樂園 |

（完整文章請看VOGUE.com

延伸閱讀

歡慶同志驕傲月！迪士尼樂園宣布首度舉辦官方認證LGBTQ遊行「神奇驕傲大遊行Magical Pride」

又有去九州的理由了！「米奇新幹線」5月發車，九州限定商品同步發售

更多精彩報導，詳見《VOGUE網站》
※本文由VOGUE雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

ET快訊
她下體狂流O老公「硬要壞壞」！3天後皮爛噴臭膿　醫看驚呆
烏克蘭人連署要「新科總統」下台　瞬間5萬人達標
草屯車禍拍到「恐怖照片」深淵凝視！在地人一看嚇傻：有張人臉

關鍵字：香港,迪士尼,路跑,夜跑,皮克斯,VogueTaiwan

點這裡，留個言吧! FB Weibo
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

《復仇者4》逗趣插曲！小蜘蛛被騙參加鋼鐵人婚禮，去到現場才發現...

2019香港迪士尼路跑堪稱歷年最盛大，活動資訊、4大亮點搶先曝光

爽啤行動車5/25起全台跑透透　打卡按讚抽一年份爽啤

【廣編】這群人單飛組新團　大「打」出手一決高下

影／忙碌媽救星！跟著營養師5分鐘創造黃金起司早餐　網看傻：求食譜

4大職棒球星MAN力爆棚　演繹鋼鐵男子專屬舒適本位

蔣月惠手拿大字報：議長好縣長好　「麥克風被消音」怒離場霸氣開告了

圓滾蛙彈粉舌食蟲「3度落空」　飼主傻眼揭真相：牠在模仿朋友

6月上路！2年內買冷暖氣、冰箱、除濕機　每台最高退稅2千元

喬喬哭紅鼻子被抱出母告別式　 親友怒吼喬爸：道歉

機車直行遇三寶闖紅燈右轉逼車 騎士怒譙...駕駛懵：沒看到你

眨眼遊戲爆夯！濃眉哥狂玩30次 網全笑爛...狂重播神片

館長鼓勵鍾明軒練格鬥　笑我娘炮「站上擂台」打一場啊！

快起來摸摸我！不知教授好友去世…忠心毛孩「堅守棺材旁」不肯走

角頭柴狂頂嘴堅持不洗澡！ 「真正老大」出馬雙方戰翻

鄧紫棋Vlog藏「生小孩日期」 10年後4歲小小鄧出現..網友:超萌!

《復仇者4》逗趣插曲！小蜘蛛被騙參加鋼鐵人婚禮，去到現場才發現...

2019香港迪士尼路跑堪稱歷年最盛大，活動資訊、4大亮點搶先曝光

爽啤行動車5/25起全台跑透透　打卡按讚抽一年份爽啤

【廣編】這群人單飛組新團　大「打」出手一決高下

影／忙碌媽救星！跟著營養師5分鐘創造黃金起司早餐　網看傻：求食譜

4大職棒球星MAN力爆棚　演繹鋼鐵男子專屬舒適本位

鋒面周一接近午後變天「周二全台防大雨降溫」　影響最大時間曝光

台商3C賣場拚轉型　上海百腦匯引入5G推「潮流」體驗

跟「肉肉女」交往的5大好處！吃遍美食地圖、幸福感增加10倍

合研航發1億美元到帳　陸企擁烏克蘭「動力沙皇」25%股份

海上布達拉宮在這！　玉環東沙石頭屋「小漁村大藝術」

玉環對台直航破20萬人　台中嬤「第一次搭船就中獎」直呼太驚喜

最新版本釋出！　蘋果iOS 12.3.1修正2項BUG

中職／索沙對林樺慶挑戰11場QS！富邦尋求6連勝爬上龍頭

觀察／核食議題日本對藍綠失望　柯文哲打「科學牌」獲信任

蘇迪曼盃／日本決賽對上大陸　桃田賢斗：我們有實力奪冠

只是勸她「對人好一點」 74歲翁被惡女冷血推下公車身亡

消費熱門新聞

來「床的世界」挑五星級飯店床墊

小蜘蛛被騙參加鋼鐵人婚禮

賺現金回饋比等銀行利息更有感

求食譜！5分鐘完成營養早餐　

爽啤行動車5/25起全台跑透透

全家藏折扣！鮮食即期前打7折

華泰名品城全區開幕！新櫃最低2..

民眾滿意65.6%　中華電收訊..

簡易臉部歪斜矯正還你巴掌美人顏

BURBERRY OUTLET..

除蟎機不夠力 醫師：2方法就有..

超市「冷藏奶茶年度霸主」出爐！

好市多必買四天王還有最超值神物

日本原裝進口活性高單位B群擺脫..

更多熱門

相關新聞

5月好燒心的夢幻包包清單

每一季推陳出新的精品品牌新包，到底哪些是經典，哪些只是曇花一現？女孩們的衣櫃裡永遠的少一個包，不管你是要煥然一新的造型、又或著想要換個喜歡的包款來犒賞自己，買一個精品包款，對女孩們來說是大件事，當然要仔細挑選和觀望

史嘉蕾喬韓森的妝髮進化史

專家分享15個讓你逆生長的日常

梅根與哈利王子小家庭的未來動態

讀者迴響

發燒話題

金曲獎 喬喬 復仇者聯盟 王令麟 Voice 日暈 黃捷 秦偉性侵 王柏融 吳奇隆劉詩詩 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 郭台銘 總統大選 王令麟 張敏 黑洞 許志安 陳偉殷 米其林指南 王令麟 巴黎聖母院 許瑋甯 六輕爆炸 高圓圓 我們與惡的距離 王令麟 酒駕修法 中職轉播 愛山林 許淑淨 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 冰與火之歌 賴清德 荷蘭隨機殺人事件 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 自經區 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 同居時代 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 張景嵐小煜 王令麟 Honestbee欠款 微熱山丘

熱門新聞

摩鐵讓床老闆睡車上　她趴床上吐血昏迷

Wi-Fi聯盟踢出華為　外媒：下個是藍牙

她下體流O老公「硬要壞壞」3天後醫驚呆

HAHA洩《RM》成員拍節目全都生病

退伍男住旅社一晚「醒來變荒廢診所」

《女神降臨》宣布休刊！　網崩潰

鋒面雷雨彈下周過境　降雨熱區出爐

草屯車禍拍到鬼臉　在地人一看大驚

BTS柾國：曾有200天網戀　分手原因曝光

男同志結完帳！大媽狂碎唸　兒23字神堵嘴

老農裹白布上吊　家屬祖厝安放牌位

橡皮筋勒死狗媽　無知幼犬搶吃奶

她「胯下長副乳」醫驚：還有褐色O頭

母牛肛門破裂流血　應是人為造成

台中單親辣媽徵室友　男網友暴動

更多

最夯影音

更多

蔣月惠手拿大字報：議長好縣長好　「麥克風被消音」怒離場霸氣開告了

圓滾蛙彈粉舌食蟲「3度落空」　飼主傻眼揭真相：牠在模仿朋友

6月上路！2年內買冷暖氣、冰箱、除濕機　每台最高退稅2千元

喬喬哭紅鼻子被抱出母告別式　 親友怒吼喬爸：道歉

機車直行遇三寶闖紅燈右轉逼車 騎士怒譙...駕駛懵：沒看到你

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

輕鬆看新聞 三百萬大獎送給你！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰淇淋，週抽日本東京機票、最新款手機、東森購物禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面