2019香港迪士尼路跑堪稱歷年最盛大，活動資訊、4大亮點搶先曝光

還記得去年超人氣的「香港迪士尼路跑活動」嗎？今年即將邁入第4屆的迪士尼路跑活動首波資訊熱騰騰出爐，預告將於11月2日－11月3日盛大回歸。

今年不僅延續過去充滿迪士尼風格的比賽項目外，今年更首度新增「皮克斯好友夜跑派對3公里」，打造一個絕對能留下美好回憶的迪士尼夜跑體驗，身為迪士尼鐵粉，這次的活動絕對要立刻記好報名時間別錯過。

歷年最盛大

今年的香港迪士尼路跑活動「10K Weekend 2019」堪稱歷年來最盛大！包括：由超人氣的胡迪與巴斯光年一起幫跑者打氣的「玩具總動員10公里跑」；由電影「腦筋急轉彎」中的樂樂與憂憂陪伴大家的「腦筋急轉彎5公里跑」；非常適合親子一起參加，與毛怪、大眼仔一起玩樂的「怪獸電力公司3公里跑」；另外也特別針對小朋友設計的「米奇與好友兒童跑」。

除了以上4種活動，今年更首度新增「皮克斯好友夜跑派對」，若是擔心白天太熱，或是白天時段想好好玩樂園的人，也可以換個時間，感受一下夜晚在迪士尼跑步的特別感受。而且這次同樣會有超過百位的迪士尼、皮克斯人氣角色現身樂園與大家一起同歡、加油，若是看到喜歡的角色幫自己加油，絕對不會覺得累。





首度新增夜跑派對

香港迪士尼也表示，在「皮克斯好友夜跑派對」賽事期間，因為是在關園後開跑，屆時樂園僅開放給參加活動者，特別設計一條可以走遍樂園不同園區的路線，讓大家可以用不同方式欣賞樂園各種沒有特別注意過的景致與細節，參加完賽事後，還可接續加入「迪士尼歡樂派對」，到時候會有現場DJ與大家一起狂歡，樂園也會準備美食與各種精緻又可愛的裝飾，讓大家可以盡情享受這場獨有的盛事。





獨家選手包、週邊商品

只要報名成功的跑者都可領取「活動限定選手包」，其中包包括活動主題T-shirt、號碼布等；完成賽事後，還可於衝線後當場獲頒獨特的獎牌，極具紀念價值。除此之外，身為迪士尼鐵粉，不能錯過的還有可以選購一系列專為「香港迪士尼樂園10K Weekend 2019」推出的迪士尼、皮克斯主題限量商品，讓大家不僅可以藉這個機會好好運動健身，用不同的方式欣賞迪士尼樂園，更是終極鐵粉必須好好收藏各種一年僅出現一次的超限定週邊商品。

台灣竟然搶先樂園官網

除了以上豐富又誘人的路跑選項外，更讓台灣遊客期待的就是今年樂園竟然搶先讓台灣遊客搶先報名，即日起至6月底，可於台灣旅行社，包括雄獅旅遊、可樂旅遊與東南旅行社合作推出「樂園 、酒店、路跑」一站式套裝行程，身為迪士尼鐵粉，絕對要把握這麼好康的機會，要不然錯過的話，就得等7月於香港迪士尼樂園官網才可報名。



「皮克斯好友夜跑派對」

日期：11月2日（六）

年齡限制：3歲以上



「玩具總動員10公里跑」

日期：11月3日（日）

年齡限制：16歲以上



「腦筋急轉彎5公里跑」

日期：11月2日（六）

年齡限制：14歲以上



「怪獸電力公司3公里跑」

日期：11月2日（六）、11月3日（日）

年齡限制：3歲以上



「米奇與好友兒童跑」

日期：11月2日（六）、11月3日（日）

年齡限制：5歲以下



備註1：未滿12歲的參加者必須由一名18歲或以上參加者陪同參與

備註2：「香港迪士尼樂園10K Weekend 2019」參賽費用已包括參與相關賽事、主題T-shirt、獎牌連掛繩、、號碼布和號碼布扣A4貼紙（僅限兒童跑賽事）。

※編輯：Wendy Chen | 來源：香港迪士尼樂園 |

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