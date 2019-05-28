影／光頭節唱「朋友」　潘恒旭糗當「人形立牌」：尷尬！不是我歌單

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市政府觀光局在南華夜市舉辦光頭節，還找來光頭歌手辛龍開唱，辛龍高唱《朋友》還邀請觀光局長潘恒旭一起上台同唱，但是一首歌下來，就只看到潘恒旭拿著麥克風，想開口唱，但卻卡在那邊，感覺就像是個「人形立牌」，面對這樣的窘境，潘恒旭下台後表示「只是代打，這不是我的歌單」。

▲高雄市觀光局長潘恒旭臨時代打唱《朋友》，不熟悉歌詞 。（圖／記者吳奕靖攝）

潘恒旭不像辛龍有著豐富演唱經驗，站在一旁合唱顯得相當不自然，宛如被罰站的小學生，都不太敢動，右手拿著麥克風的他，想要唱卻都沒開口，只是嘴巴微張看著辛龍。

▲高雄市觀光局長潘恒旭臨時代打唱《朋友》，不熟悉歌詞 。（圖／記者吳奕靖攝）

潘恒旭疑似是不太熟悉歌詞，所以才無法開口唱，不過他也不是省油的燈，第二個段落的時候，拿著手機看歌詞，企圖想要扭轉這樣的窘境，身體還隨著旋律擺動。

事後下台接受採訪時，潘恒旭尷尬笑著回答：「我沒有準備唱這首歌，因為本來是市長要唱，但是因為市長今天喉嚨不太舒服，所以我才代打，這首歌不是我的歌單」。記者也笑著追問：「那請問局長的歌單是」？潘恒旭回答是《在水一方》。

雖然這首《朋友》沒有準備，但是潘恒旭的人氣依舊相當高，台下有不少婆婆媽媽都圍著潘恒旭要求合照，還有不少人請他簽名，稱讚活動辦得相當好，也意外舉辦了一場小型粉絲簽名會。