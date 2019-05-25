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結婚25年勉勵50對新人　盧秀燕：愛你所選　莫忘初心

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▲盧秀燕主持台中市聯合婚禮。（圖／記者鄧木卿攝）

▲盧秀燕主持聯合婚禮，帶領新人們宣讀愛情宣言。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

台中市政府25日舉辦今年首場台中市民暨公教人員聯合婚禮，共50對新人甜蜜相聚市政大樓，市長盧秀燕擔任幸福大使，帶領新人一起宣讀誓詞、交換信物，盧以結婚25年的過來人經驗，勉勵新人愛你所選，莫忘初心，人生任何時刻，都要記得自己此時的決定。

▲盧秀燕主持台中市聯合婚禮。（圖／記者鄧木卿攝）

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▲新人們甜蜜擁吻。（圖／記者鄧木卿攝，下同）

盧秀燕在民政局長吳世瑋等人陪同下出席今年首場聯合婚禮，會場就位於市政大樓一樓中庭，市府特地以繽紛花卉設計佈置，營造浪漫氛圍。

▲盧秀燕主持台中市聯合婚禮。（圖／記者鄧木卿攝）

盧秀燕表示，她很高興擔任新人們的見證人，因為在座都是從全世界77億人口之中，挑選出唯一一位攜手結婚，一定是有難得的緣份，才能讓彼此相知、相惜、相愛，然後決定相守。

盧秀燕以自已結婚25年的過來人經驗期勉新人，她認為經營婚姻生活很簡單，就是互相尊重、互相包容、互相體貼、互相幫忙，婚姻的旅程很長，會有酸甜苦辣，也一定會有順利與不順利，但永遠要記得，只要能夠永遠尊重對方、包容對方、重視對方，婚姻一定會幸福美滿。

盧並且帶領新人一起宣讀「真愛久久」誓詞，並送上市府所準備象徵早生貴子的助孕金鏟，以及定情信物「幸福鎖心手鏈」，並請新人相互為對方戴上、鎖住手鏈，期盼新人心心相連，共同攜手邁向人生另一段旅程。

50對新人都是台中市民或曾在台中就學就業者，特別的是，有6對是市府民政局同仁、2對是愛情長跑長達10年以上、1對是橫跨千里的異國戀情，每對新人都有專屬兩人的愛情歷程，希望這次的聯合婚禮為新人們留下與眾不同的浪漫回憶。

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關鍵字：盧秀燕,聯合婚禮

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