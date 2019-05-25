重回5個月前市長就職地陪小孩玩團康　盧秀燕：勿忘初衷

▲盧秀燕玩團康輸了，欣然接受懲罰扮豬臉。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市政府25日在市政公園舉行「溫馨五月天關懷兒童」活動，市長盧秀燕與超過250名脆弱家庭、身心障礙福利機構兒童及其家庭一起野餐，盧說，市府團隊5個月前在這裡就職、宣誓，要打造健康、快樂、安全的城市，如今重回現場提醒著團隊勿忘初衷，盧並與現場來賓共同宣示「兒虐零容忍」，再次說明市府重視兒少福利的決心。

▲盧秀燕開心玩火車過山洞遊戲。（圖／台中市政府提供）

野餐活動選在市政公園舉行，盧秀燕在社會局長李允傑、市政顧問李月娥陪同下出席，一到現場即展現滿滿活力，與城市吉祥物虎媽一起帶動跳，炒熱現場氣氛，盧說，今天是溫馨五月的最後一個周六，市政公園介於市政大樓與市議會間，不僅是市民共同的空間，也是新市府團隊就職典禮的地點。

▲盧秀燕和小朋友玩得不亦樂乎。（圖／台中市政府提供）

「勿忘初衷！」盧秀燕說，市府團隊在5個月前，也就是去年12月25日，曾在這裡宣誓，要打造健康、快樂、安全的城市，今天野餐辦在這裡，別具意義，隨時提醒市府勿忘初衷，團隊們也將持續打造幸福的大台中。

草地野餐上有超過250名脆弱家庭、課後照顧服務、身心障礙福利機構兒童及其家庭齊聚，孩子們紛紛遞上卡片、圖畫、零食、飲料邀請媽媽市長一起野餐，展現「媽媽市長」的超高人氣。

盧秀燕也與現場大小朋友玩起「倫敦鐵橋垮下來」團康遊戲，由家長手搭手扮作橋狀，盧帶領局處首長及代表與孩子們組隊，隨著音樂節奏牽著孩子的手過山洞，趣味的是，盧市長參加的隊伍輸了比賽，她也欣然接受「鬼臉三連拍」懲罰，親和力十足。