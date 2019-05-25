慶新北人口破400萬　「連進酸菜白肉鍋」林口店限量免費吃到飽

▲ 慶新北突破400萬人口，「連進酸菜白肉鍋」林口店限量免費吃到飽。（圖／連進酸菜白肉鍋提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市人口突破400萬大關，在地商家普天同慶，連鎖企業「連進酸菜白肉鍋」林口店也跟進，提供市民專屬優惠，25日當天4個特定時段，限量「酸菜白肉鍋」400份免費吃到飽。

連進酸菜白肉鍋林口店老闆侯聯松表示，連進創品牌以來一直期盼以團圓與圍爐的氛圍來和好朋友分享，這和新北市政府安居樂業的理念十分契合，很高興新北市人口突破400萬人口，連進也藉由這次活動和新北市民分享這個喜悅。

侯聯松說，25日11時30分、13時30分、17時30分、19時30分各時段現場排隊前100名（共400份），新北市民出示身份證，就能免費享用市值450元的酸菜白肉鍋。包含Prime級澳洲牛肉肩背、豬五花、梅花豬、雞肉、羊肉等，通通吃到飽，飲料還有咖啡、奶茶、果汁、梅子綠等也無限暢飲，還有飯後點心紅豆餅。

林口連進火鍋店未開始營業時，10時就來排隊的林先生說，在新北市府網站得知今天有限量優惠吃到飽的消息，一早就趕來排隊，現在天氣漸漸變得燥熱，酸菜白肉鍋吃起來爽口又開胃，重點今天新北市民還「免費」，實在太好康了。

連進酸菜白肉鍋：https://www.facebook.com/chinanortheastpot/