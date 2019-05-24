汐止深夜傳槍響！返家男遭伏擊「連開3彈傷雙腿」　警4小時內破案

▲汐止男子遭攔路開槍，警方在現場拉起封鎖線進行採證。（圖／記者趙永博攝）



記者趙永博／新北報導

24日凌晨0時許，新北市汐止區福德一路一處五金生活百貨賣場前突然傳出3聲槍響，附近民眾聽聞槍響，立即跑出來查看並報警，疑似是41歲的洪姓男子遭人埋伏開槍，洪男雙腳中彈後倒在路中央哀嚎，而槍手則從一旁巷弄內徒步逃逸。警方獲報趕抵現場，迅速將洪男送醫急救，經救治後目前並無大礙。開槍男子自知法網難逃，凌晨3時許由律師陪同，至派出所投案。

附近目擊鄰居表示，槍手疑似是一名瘦瘦的、戴帽子的20歲男性。據了解，24日凌晨0時許，洪男獨自開車到住家附近的停車場停好車後要返回附近住家，沒想到走到福德一路上旋即遭到槍手埋伏，槍手朝洪男腿部連開3槍後，將槍枝放進隨身的背包內，徒步往一旁巷內逃逸。

槍手持槍朝洪男雙腿射擊，洪男右小腿及左腳背分別中彈，立刻倒在地上哀嚎。附近民眾見狀立即打電話報警，警方很快就趕抵現場，同時洪男的妻子也從住家聽到槍聲後下樓，見到自己的丈夫倒地哀嚎，立即與救護人員一同將受傷的洪男，送往鄰近的醫院救治，經治療後目前並無大礙。

警方在現場拉起層層封鎖線，並派請鑑識人員到場採證，鑑識人員在現場拾獲3枚彈殼，已經帶回去採集指紋。由於犯嫌只朝洪男雙腿開槍，並非要取洪男的性命，此舉警告意味濃厚。警方表示，目前警方已經成立專案小組展開調查，員警也已經調閱周邊監視器影像，要盡速找出開槍的犯嫌，而雙方是否有熟識，究竟有什麼樣的糾紛，警方認為還有待進一步釐清。

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這起槍擊案發生後，汐止分局與北市南港分局聯手組成專案小組進行查緝，經過員警調閱周邊監視器，鎖定一名20歲的林姓男子。在警方強力查緝之下，林男自知法網難逃，凌晨3時許由律師陪同，至北市的派出所投案，並繳出做案用的槍械及7發子彈，目前警方正在對林男進行訊問，要釐清是否有人在背後指使，並了解林男的開槍的動機。

▲▼鑑識人員對地上的彈殼及證物進行採證。（圖／記者趙永博攝）



▲▼鑑識人員對地上的彈殼拍照採證。（圖／記者趙永博翻攝）



▲洪姓男子疑似停好車輛後要返家，出來就遭槍手埋伏。（圖／記者趙永博攝）



▲槍手開槍後疑似逃往這處巷弄內，目前警方正積極追緝中。（圖／記者趙永博攝）