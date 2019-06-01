借車開「回程幫加滿油」！哥一看發票…不是中X秒發飆　他好奇：會生氣嗎

▲原PO開哥哥的車出門，回程時幫忙加油。（示意圖／記者林敬旻攝）

網搜小組／綜合報導

對許多人來說，車子就是小老婆，如同愛人一般的存在。一名網友表示，他前幾天把哥哥的車子開出門，回程時順便幫忙把油加滿。沒想到回家後，哥哥看到原PO到不同品牌的加油站加油，竟然發飆說「我只加XX，XX品質好！」還表示下次絕不會再借車。原PO忍不住發問「家人幫加錯油會生氣嗎？」話題引發熱議。

這位男網友在《Mobile01》表示，他前幾天把哥哥的車開出去，基於禮貌，回程時決定把油加滿，「本想開去對向車道旁的中X，但因為我哥的車比較長就不敢迴轉，所以就直接在順路的台X加油」。回家後，原PO哥一看發票上寫「台X」，就問「你加什麼油？」原PO則回「台X」。

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▲原PO到別品牌的加油站加油。（示意圖／資料照）

沒想到哥哥馬上發飆，說自己只加中X的油，強調中X品質好，還說借車卻被加錯油，下次絕不會再借車給原PO。原PO表示他感到很抱歉，所以有答應哥哥的提議，要幫忙繳1個月的油費，「但我真的挺好奇，我以為會生氣的點是95+加成95，或95加成95+的」，但事後想想，不禁開始懷疑哥哥「到底是真生氣，還是想藉此多拗油費」。

看到貼文後，不少人都說哥哥小題大作，「標題『家人幫加錯油會生氣嗎？』還以為是柴油車加了汽油or汽油車加了柴油，結果只是沒去中X加油」、「應該是故意的啦！讓你以後不敢跟他借車，你沒加錯油只是加錯家而已！自家人還這麼計較」、「故意凹油錢+1，N年後車子出問題，還會說當年就是有人加錯油傷到車子」。

▲原PO因為加油的事，被哥哥飆罵。（示意圖／記者林敬旻攝）

還有人表示，「有次去自助加油，隔壁車道的大嬸國中兒子幫媽媽加油，98加成95，媽媽馬上大聲呵斥加錯油，我冷冷走過去說那個沒有關係啦！順便告訴他兒子，車子好像比你重要」、「難道你哥萬一外出找不到中X的加油站，而眼睛不遠處看見他牌加油站，寧可耗盡沒有叫拖車、也不願意加他牌的油品嗎？」

但也有網友認為，就是有人會在意這些事，「這是奇摩子的問題……不管是誰的車，最好加油前先問清楚再下手」、「反正每個人用車習慣不同，借之前要稍微問一下」、「幸好只是家人，如果是家人以外，您有得受了……撇除知識之外，單就『是不是擁有者』來說……只要東西不是自己的，是真的沒有權限可以擅自決定如何怎樣怎樣，這是一種禮貌，也是一種尊重」。

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