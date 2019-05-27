叛逆小子「逆轉」拚上醫學院　36歲領20人「神經外科」醫療團隊

記者邱中岳／台北報導

1名與家人住在淡水的苗栗泰安原住民小孩，在國中時期相當叛逆不愛念書，直到父親向他說「要好好找一份正常工作」、母親也常言「要向當醫生的姐姐看齊」，讓這位以家為重的原住民孩子，收起叛逆的心努力苦讀，順利考上台大醫學院。

劉恆維，36歲，苗栗縣泰安鄉泰雅族原住民，從小與離鄉背井的父親在都市長大，國中時期因不愛念書，喜歡四處在外結交朋友，但父親希望劉恆維能夠有一份正常工作，母親也期盼劉能夠向姊姊一樣從事醫療服務，而劉根本無心學習，直到看到姊姊奮發考上醫學院才動心。

▲▼劉醫師因母親勸說苦讀考上醫學院，後受到重用年僅36歲領軍20人神經外科團隊。（圖／記者邱中岳翻攝）

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劉恆維醫師指出，當初看著胞姊考上醫學院，且順利成為醫生，母親當時又說「你們長大各自有家庭，如果有共同工作，也可以增加互動」，讓原本重視家庭的劉恆維更下定決心努力念書。

劉恆維收拾心情努力讀書，直到考高中時順利考上建國中學，在選填志願時，劉叛逆心態再起，原本想選填男孩子最愛的電機相關科系，但姊姊在填志願前一天，語重心長地說「我們家跟人的互動，絕對可以讓你成為一個好醫生」。

就這樣劉恆維以原住民加分順利錄取台大醫學院，畢業後也在新光醫院擔任駐院醫師，主要診治神經外科手術部分，直到在一場醫師餐敘上，遇見雙和醫院的林乾閔主任醫師，林主任對於神經外科的見解，讓劉大開眼界。

▲劉醫師年輕曾經相當叛逆，因為家人苦勸，讓重視家庭的小孩苦讀撐出一片天。（圖／記者邱中岳攝）

劉恆維也在跟隨林主任轉到雙和醫院任職，並在2018年開始學習如何操作亞洲第一台價值6千萬的「機械開刀手臂」替病人進行脊椎、腦部等重要器官開刀診治，在短短一年內就成為20人團隊中的領頭羊。

他強調，其實當醫生除了醫術高明，做人也是相當重要，因為要照顧到每一個病患的心情、每一位家屬的感受，「感同身受」是當醫生最重要的一個環節，也相當感謝當初家人的提點，才能讓自己能夠在醫界有一塊自己的小天地。

劉恆維說，自己雖然不是在部落長大，但是希望未能來能夠發會自己所長，幫助更多部落原住民小孩，且常常趁返鄉參加祖靈祭時發揮專業，透過義診維繫與家族長輩之間的感情。

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