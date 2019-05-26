稅務局「租稅柑仔店」　26日結合創世園遊會愛心公益不落人後

▲民眾持發票換園遊券、電影票等物品。（圖／記者楊均典翻攝）

記者楊均典／台東報導

廣受縣民歡迎及期待的台東縣稅務局「租稅柑仔店」，26日在台東市南京路市民廣場，首次結合創世基金會「瘋」年祭公益園遊會盛大舉辦，吸引上千民眾至現場共襄盛舉。現場除了有最夯的電影票、衛生紙及民生用品外，還開放民眾用發票兌換100元園遊券，鼓勵民眾索取並捐贈統一發票，既能做公益又能換好禮，一舉數得！

創世基金會台東分院長王玉鳳感謝稅務局及各界的愛心，他們將進行消防安全升級計畫，也希望大家繼續給予協助。愛心園遊會於下午2點起展開，包括市長張國洲、議員陳銘風、台東縣府社會處副處長高忠雲及各民代秘書等貴賓與會，除了豐富多樣的宣導品可供民眾選擇兌換外，現場還有文化體驗闖關活動、50餘組愛心攤位、「烤乳豬」饗宴等，更難得邀請到原住民藝人民雄、安懂、赤族為活動讚聲，創世基金會台東分院長王玉鳳也感謝縣府及地方各界以行動支持這項公益活動。

稅務局長李素琴表示，租稅柑仔店一直深受民眾喜愛，這次稅務局特別與創世基金會合作舉辦園遊會，擴大綜合宣導效益。而五月份適逢房屋稅開徵，稅務局特別設置房屋稅單補發櫃台，民眾可直接到稅務局攤位補單並以行動支付繳納房屋稅，繳稅成功者就送50元限量全家禮券，鼓勵大家能更e化便民的方式繳稅。