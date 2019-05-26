北捷女清潔工請假被刁突抓狂　拿拖把打趴女督導：就是要讓她死

記者陳以昇／新北報導

新北市淡水捷運站一名清潔婦因排班請假問題，加上用餐時間被叫去做事，與女督導發生糾紛，突然持拖把痛毆女督導，造成她頸部舊疾復發，倒地不起，捷運保全趕緊上前制止，清潔婦還大喊「我就是要讓她死」，警方到場時，還激動叫囂，警訊後依傷害罪移送偵辦。

▲張姓清潔婦不滿莊姓女督導刁難請假問題，又在用餐時間要她工作，持拖把將女督導打趴在地 。（圖／記者陳以昇翻攝）

25日晚間8時許，張姓婦人（59歲）在新北市淡水捷運站擔任清潔工，日前因為排班請假問題，與莊姓女督導（58歲）產生嫌隙，當天又因為用餐時間還沒結束，又被叫去工作，心裏相當不滿，找上女督導理論。

▼警方到場時，張婦情緒激動又與警員發生拉扯 。（圖／記者陳以昇翻攝）

兩人在捷運站2號出口處起口角，張婦新仇舊恨一湧而上，直接拿起拖把朝莊姓女督導脖子打去，造成她全身多處擦挫傷，舊疾復發當場倒地不起，張婦還不願罷休，手腳並用不斷毆打她，捷運保全人員立即上前制止，張婦還大喊「我就是要讓她死」。

警方獲報到場先將受傷的莊姓女督導送醫，再將張婦拉開制止，並要她控制自己情緒，不要動手，但她情緒相當激動，又跟警方發生拉扯，處理警員見她不願配合，打算將她強制送醫，張婦才慢慢緩和，事後女督導堅持提告，警訊後將張婦依傷害罪移送法辦。

▼救護人員將受傷倒地的莊姓女督導送醫。（圖／記者陳以昇翻攝）