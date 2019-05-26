回應班農「中國威脅說」　人民日報：注定是枉費心機！

▲中美關係示意圖。（圖／路透社）

記者馬叔安／綜合報導

《人民日報》26日發表文章，針對前白宮首席策士班農（Steve Bannon）等人對大陸對美國帶來威脅等言論回應，用卑劣手段打壓競爭對手、人為阻隔互利雙贏的合作，非但不會助推美國訊息技術進步，反而只會迫使美國企業使用落後卻昂貴的替代設備，「美國不可能靠雕蟲小技、旁門左道保持領先地位。」

文章指出，美國一些政客祭出科技霸權主義大旗，企圖以拒絕競爭的種種蠻橫之舉，擠壓國際合作空間，打壓其他國家發展壯大的合理權益，以班農為代表的一些人聲稱，「中國給美國帶來了『最大的生存危險』」、「中國想取代美國的科技主導地位並且一直在偷竊」，並聲稱「5G競賽是一場美國必須贏的比賽」。

▲前白宮首席策士班農。（圖／達志影像／美聯社）

文章強調，美國拒絕競爭就是阻礙發展進步，「圍堵」對手保證不了自身的領先地位，不正當手段絕非是美國立於不敗之地的「王牌」，拒絕競爭，只會衝擊全球供應鏈，並給世界經濟平添不必要的風險，「想用圍追堵截打壓中國發展壯大的正當權利，注定是枉費心機！」

班農日前接受港媒《南華早報》採訪時表示，把華為踢出歐美市場，這要比美中貿易戰談判達成協議重要10倍；他還呼籲，中國別想要民主黨上台，就會對中國放軟手腳。

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