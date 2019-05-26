影／舞蹈海選「升降舞台」突坍塌！數十名兒童瞬間墜落...現場畫面曝光

大陸中心／綜合報導

福建省漳州市一間劇院25日晚發生恐怖意外。事發當時，金水仙大劇院正舉行兒童舞蹈海選活動，就當數十名小朋友在舞台中央排好隊列，準備合影時，中間的升降台突然坍塌，一群人瞬間從左到右排排掉落，現場尖叫聲四起。事故造成一名13歲的參賽兒童搶救無效死亡，14人受傷。

▲表演者們在舞台中間擺好pose。（圖／翻攝自澎湃新聞，下同）

綜合陸媒報導，該海選活動由昆明雀神文化傳播公司主辦，事故發生後，消防人員趕到現場發現，其中一名女童被升降設備卡住腿部，救援空間極其狹小，要用液壓頂杠進行頂撐固定，防止二次坍塌後才能展開救援，過了20分鐘順利救出女童。

▼ 女童被救出。（圖／翻攝自澎湃新聞）

市民黃先生表示，事發時劇院正在舉行的是2019吉祥孔雀全國少兒精品舞蹈海選漳州晉級賽的活動，事故發生在比賽結束合影的時候，他家侄女在事故中頭部受傷，目前在廈門大學附屬第一醫院漳州招商局開發區分院醫院縫合，孩子受到了驚嚇，「可能需要轉到市醫院觀察，擔心有內傷。」

▲舞台中間出現「方形大洞」。

另一位市民表示，事發在晚上9點左右，舞台上升降機一邊的鋼絲斷掉，有舞台上的孩子直接摔下去，也有的孩子滑下去之後壓在了別人身上，他朋友的孩子有受傷。截止目前，涉事企業、演出活動主辦方的相關負責人已被警方控制。

▼現場人員聚集在大洞旁。