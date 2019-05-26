屏東惡火／才剛開心分享女兒滿8個月！19歲媽遭濃煙嗆暈　抱嬰倒臥火窟雙亡

記者莊智勝／綜合報導

屏東縣內埔鄉竹圍村一處民宅25日上午突然竄出猛烈火勢，19歲的鍾姓小媽媽起初還以為是外頭有人放鞭炮，當她會意過來是自家起火時已經來不及，雖然抱起8個月大的女嬰想要逃生，但才剛踏出房門旋即遭濃烈黑煙嗆暈，母女倆葬身火窟，被救出時已經回天乏術。

▲警消獲報後立即趕赴現場灌救，但救出受困母女時，卻已經來不及。（圖／記者陳崑福翻攝）

屏東縣消防局指出，25日上午8時35分接獲通報，位於壽埤巷內一處1樓鐵皮加蓋平房起火燃燒，且有人受困屋內，第一時間立即派遣12車、28人前往救援，由於現場火勢相當猛烈，灌救約半小時後才終於撲滅；現場指揮官回報，8時58分時自屋內救出受困的鍾姓女子及年僅8個月大的林姓女嬰，但2人全身皆有多處燒燙傷，且早已沒有意識，經緊急送往醫院搶救後，仍然宣告不治。

警消調查，鍾女與丈夫去年才剛結婚，還生下一名可愛的女嬰；25日上午，先生跟著公公北上從事水泥工作，而婆婆則是外出進香，當時僅留鍾女與女嬰在家，無奈一場無情的大火，竟會讓家庭破碎，從此天人永隔。

▲火勢撲滅後，住家已被燒得一片焦黑、面目全非。（圖／地方中心翻攝）

警消指出，這起火警起火點就位於平房大廳處的神明桌，且由於桌底擺放鞭炮，火勢還點燃引線，霎時大廳內砲聲四起；當時在房內熟睡的鍾女不知自家已遭火噬，見到濃煙竄入房內還以為是有人放鞭炮，因此開窗呼喊「是誰在放鞭炮？」直到驚覺情況不對後，才急忙呼喚鄰居救援。

鄰居表示，當下趕到林家時，正廳已經陷入一片火海，眼見正門、唯一的出入口已經無法通行，遂轉往屋後拆卸冷氣想救出母女倆，但鍾女不知情況，護女心切的她情急之下抱起孩子往房門外衝，門才剛打開還來不及邁出腳步，旋即就被濃烈的黑煙嗆暈，最後緊緊抱著女嬰，母女倆雙雙命喪火窟；鄰居也無奈地嘆息，「那時候如果她不要往大門那邊，也許她就不會昏倒……！」

▲鄰居表示，如果當時鍾女不要往火勢猛烈的大門處跑，也許她就不會被濃煙嗆暈，還有一絲生還機會。（圖／東森新聞）

翻閱死者鍾女臉書，才剛結婚不久的她幸福的家庭生活正要開始，臉書上滿是可愛女兒的成長手記，日前才開心分享女兒已經滿8個月，還以影片紀錄下第一次餵女兒吃麵包的生動表情，初為人母的辛苦與幸福不言而喻，怎料一場突如其來的無情的大火，竟讓母女倆的生命雙雙畫下休止符，美滿的家庭也因而破碎。

警消指出，初步研判僅確認起火點就位於神明廳，但究竟是點燃的線香引發火勢、抑或是電線走火，確切的原因，仍還有待進一步釐清。

▲鍾女的臉書滿是初為人母的喜悅，怎料竟會因一場無情的大火，與女兒雙雙命喪火窟。（圖／東森新聞）