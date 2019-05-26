超噁！連鎖餐廳員工廚房內「泡澡」　同事還穿制服「遞紙巾」擦澡

▲員工直接在洗碗槽內泡澡。（圖／翻攝自Facebook／Haley Leach）



國際中心／綜合報導

美國知名的連鎖速食店溫蒂漢堡（Wendy's）的一名女員工，居然在把廚房當自家浴室，直接脫光上衣在大水槽裡洗起泡泡浴，一旁的同事還拿餐廳的紙巾給她當作毛巾，並一邊大喊，「快洗腋下！順便給我們看看腳趾！」這段90秒的影片在社群網站上流出後，3天內瀏覽人次就超過70萬，最後這名員工也遭到公司開除。

▲▼溫蒂漢堡員工鼓吹同事「泡澡」並用手機錄下。（圖／翻攝自Facebook／Haley Leach）



這段影片是在佛羅里達州米爾頓市（Milton）的溫蒂漢堡廚房拍攝，影片中可以看到一名員工在其他同事的鼓譟下，脫掉上衣跳入充滿泡泡的水槽中，畫面中能看到店員都還穿著制服，推測應該是休息時間或是餐廳打烊前。該店員在「泡澡」時，同事還喊著，「快洗洗你的腋下，還有抬起腳趾讓我們看看。」該店員還回應，「水溫剛剛好，真暖和！」並用店內紙巾擦拭身體。

▲還用紙巾當擦澡。（圖／翻攝自Facebook／Haley Leach）



這段Snapchat影片21日被人放在臉書上，並在內文寫著「請大家再也別去這間餐廳吃飯！」才過三天瀏覽人次就超過70萬。網友看到影片紛紛表示，「應該直接這間加盟店的經營權」、「他居然把生殖器泡在洗菜的水槽裡！真的是太噁了」、「全部的員工都該被開除」、「立刻把那個水槽丟掉」、「難道家裡沒浴室可洗澡嗎」。

溫蒂漢堡母公司行銷總監強森（Mike Johnson）立刻發佈聲明表示，員工行為一點也不幽默，已經將他解雇，並利用此機會加強員工教育訓練。