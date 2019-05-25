嘉縣蒜頭糖廠活化打造蒜糖KU市集　觀光景點新去處

▲▼ 嘉義蒜糖KU市集，人潮熱絡活動受歡迎。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣政府為活化蒜頭糖廠東倉庫群空間，以「冰」為主題元素，藉由不同機能、主題活動與服務，結合糖廠建物糖冰文化、趣味互動科技設施建置「蔗埕冰樂園」，將嘉義在地特色產業、創意商品、創新產業人才等群聚促進升級，為嘉義縣打造在地產業觀光交流平台與亮點。



25日嘉義縣政府綜合規劃處為迎接蔗埕冰樂園，藉由辦理蒜糖KU市集，展現未來園區場域之特色，此市集規劃以冰品涼食、在地物產、職人手作、科技探險、冰趣體驗等五大主題，並以攤商結構體現蔗埕冰樂園未來場館規劃，讓參加市集的民眾更能了解蔗埕冰樂園的樣貌，藉此市集發展嘉義縣在地認同、觀光體驗、冰樂園前置宣傳。



活動當天翁章梁縣長特別蒞臨現場，使用嘉義當季桑葚果汁，隨著音樂舞動搖製冰杯，將活動熱潮帶到最高點，現場搖冰製作出桑葚冰沙，並遊逛市集與四大主題攤商互動，縣長期盼蒜頭糖廠的活化能繼續陪著嘉義縣的居民一起迎接嘉義新時代，也歡迎民眾未來能到蔗埕冰樂園。有關活動相關資訊請見「蔗埕冰樂園-嘉義縣蒜頭糖廠」粉絲團(https://www.facebook.com/iceku.Chiayi/)。