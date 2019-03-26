籲重視空汙環保問題　「嘉減碳田園市集」蒜頭糖廠登場　

▲嘉減碳市集藉由市集活動呼籲民眾重視空汙及環保問題。（圖／嘉義縣政府提供，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

空氣污染問題成為近來全民最關注的議題。嘉義縣環保局邀請大家30日上午到蒜頭糖廠參加嘉減碳環保市集，就空氣污染減量與防制藉由活動交流，現場還有市集活動、環境教育課程要教導民眾如何選購口罩，並贈送目前最夯的苔球植栽及多肉小植栽，市集活動詳情與參與辦法請上網搜尋「嘉減碳」。

環保局表示，市集除了大家喜愛的再生家具展售、家電維修、主題宣導、闖關集章趣，還精心挑選30多個攤位夥伴參與，要讓大家買的安心、吃的安心，布袋國中的學生將化身為賣菜郎，販賣學生們自己種植的空心菜，分享他們接受食農教育的心得。

活動還安排「回收送好禮，攜杯送咖啡」、「尋找包青天」等項目，只要攜帶指定回收物及回收量至市集攤位進行回收，除可獲得宣導品，自備環保杯即還可享用現沖有機認證咖啡一杯；參加「尋找包青天」活動回答簡單問題，前50位民眾可至糖廠販賣部兌換冰棒乙支，品嚐在地冰品好滋味。

減塑活動部分，前40位參加紙袋募集的民眾，就可進行趣味多肉盆栽手作DIY，數量有限，贈完為止。

環保局長張根穆表示，「嘉減碳田園市集」100年開辦至今邁入第8個年頭，回顧市集的成長歷程，已達到「共好」的效益。「共好 Gung Ho」，顧名思義就是你好、我好、他也好的良好狀況，也能解釋為雙贏，兩方都受惠。市集不僅是多元交流合作的平台，更是一個能將友善環境理念散播出去、「共」同讓環境變更「好」的市集。