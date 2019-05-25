首宗電動機電池交換站起火　8充電座燒毀消防局現場勘驗調查

▲桃園市中壢區元化路Gogoro電池交換站24日晚間起火，消防局人員25日勘驗調查。（記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市中壢區元化路7-11店前電動車Gogoro電池交換站24日晚間突然起火，因位處鬧區被發現後很快由店員與路人幫忙撲滅，所幸未釀成人員傷亡，消防局火場調查科人員25日上午會同Gogoro公司人員勘驗起火原因，Gogoro公司指出，電池交換站過溫，系統即時接獲警示已立即阻斷電力，至於起火原因還需進一步勘驗確認。

桃園市政府消防局指出，起火時間發生在24日晚間8時41分接獲中壢區元化路7-11成豐店前電池交換站起火，消防人員趕抵時，已由店家自行撲滅火勢，確認沒有復燃現象後歸隊。

▲桃園中壢區Gogoro電池交換站24日晚間起火，消防局人員勘驗。（記者沈繼昌攝）

消防局火在現場調查科人員25日上午勘驗交換站，其中8座電池充電座已明顯毀損，鑑識人員逐一清查起火點與受損情形。

Gogoro聲明指出，5月24日晚上在中壢市 7-11 成豐站所發生的電池交換站過溫事件，在系統即時接獲警示後，電池交換站立即阻斷電力，值班工作人員也即刻前往現場。目前狀況已處理完畢，並確認沒有任何人員受影響。

目前該電池交換站已暫停使用，建議 Gogoro 車主透過 Gogoro App 查詢，前往附近的電池交換站交換電池，對於車主造成不便敬請見諒。

Gogoro 能源網路擁有完善的安全保護機制，含 24 小時系統自動偵測與即時警示通報，發生任何突發事件皆會依標準作業流程啟動防護措施。該事件發生後，電池交換站立即根據系統安全設計，啟動自我保護機制，停止供電並通知相關單位。Gogoro 電池通過多項國際安全認證，截至目前為止已經提供超過 3,794 萬次安全的電池交換，是全球最具規模的電池交換系統。提供安全穩定的服務是 Gogoro 對於車主最重要的承諾，Gogoro 團隊正針對此事件深入調查與分析，若消費者使用中有任何問題請與客服中心聯繫。

【更多新聞】



►小黃司機累了嗎？手提包忘放車上 乘客拾獲送警歸還

►桃警頒發烏龍榮譽狀 「民眾離婚燒炭誤植警察」緊急回收

►男用未授權照片製廣告挨告 檢以「透過網友提供」不起訴