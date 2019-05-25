男謊稱屏東借車北上尋友　被查出是在地車籍露餡就逮

▲楊梅警分局員警巡邏發現賴姓男子刻意躲避，攔檢查獲騎乘偷來贓車。（記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市警局楊梅分局員警23日下午巡邏時，發現賴姓男子刻意躲避員警，上前攔查時，賴辯稱向友人借車從屏東北上桃園訪友，但眼尖員警立即查出機車是在地車籍戳破謊言，賴才坦承從火車站偷車代步尋友，才出站沒多遠就被查獲，警方將賴依竊盜罪嫌移送桃檢偵辦。

楊梅派出所巡佐郭益成、警員張書元23日下午巡邏經過校前路楊梅國中附近，發現36歲賴姓男子駕駛騎車刻意躲避，因當時附近有民眾發生糾紛案件，2員警暫時先前去處理，半小時後又在原地發現賴男，遂上前關心攔查。

▲賴姓男子竊取路旁機車代步，沒騎多遠就被員警查獲。（記者沈繼昌攝）

賴辯稱向友人借車一路從屏東北上到楊梅訪友，因人生地不熟找不到路才在路上研究友人住處要如何走，員警詢問賴友人姓名與住處，賴卻答不上來，員警私下根據機車車號查出，車籍是當地人所有，並非屏東地區車籍，透過無線電請派出所同仁聯繫原車主，車主回答機車放在車站附近，搭火車上班，不可能將機車借人。

員警戳破賴的謊言，賴才坦承機車是出火車站後，在車站附近偷了輛機車想代步尋友，未料才騎沒多遠就被查獲，真是出師不利。

楊梅分局長林信雄指出，派出所同仁隨時提高警覺，巡邏中盤查可疑人車查獲竊盜案，展現打擊犯罪維護治安決心，訊後將賴嫌依竊盜罪移送桃檢偵辦。

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