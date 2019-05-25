民調公布！竹縣第二選區立委　林思銘確定出線迎戰　

▲林思銘（中）確定代表國民黨出征新竹縣第二選區立委之戰。（圖／國民黨新竹縣黨部提供，下同）

記者陳凱力／新竹報導

中國國民黨新竹縣黨部第十屆立法委員第二選區初選民調，於25日上午十點在縣黨部二樓會議室辦理公佈結果會議。民調結果由林思銘以平均支持率24.897％勝出，雖然會後其他候選人對於結果生質疑，不過國民黨新竹縣黨部代理主委洪文彬表示，兩家民調中心的民調結果，無論在政黨對比或黨內互比的數值都非常接近，過程都是秉持公平、公正、公開之作業，公正性絕對沒有任何問題。

此次民調結果由現任新竹縣議員林思銘以平均支持率24.897％勝出，第二名是徐兆璋21.637％，第三名邱一峰21.081％，第四名朱健銘20.354％，第五名林子丞12.030％。提名協調小組召集人張鎮榮宣佈，將依程序呈報黨中央核定提名林思銘為新竹縣第二選區立法委員參選人。

會議中有其他參選人針對世新大學民調中心在初始抽樣資料備份並遮蓋號碼過程中，並未察覺檔案格式轉換中若干通原始電話出現亂碼，導致最後無法完成查驗備份資料提出異議。新竹縣國民黨部表示，可回到原始抽樣資料進行核對，仍可查驗正確，查驗程序異議並不影響民調結果。

國民黨新竹縣黨部代理主委洪文彬表示，世新大學及TVBS兩家民調中心的民調結果，無論在政黨對比或黨內互比的數值都非常接近，且在民調過程中參選同志皆有指派觀察員，過程都是秉持公平、公正、公開之作業，資料也正確無誤，公正性絕對沒有任何問題。