王世堅超尷尬！陳揮文拍背虧「今天跟垃圾坐一起」　她笑回：現場很乾淨

▲陳揮文虧王世堅，「我今天跟垃圾坐一起。」（圖／翻攝《國民大會》YouTube頻道）

政治中心／綜合報導

台北市議員王世堅日前在議會質詢柯文哲時，破口大罵對方是「俗仔」，結果被柯文哲小聲回「垃圾」，引發網友熱議。他23日上談話性節目，被名嘴陳揮文開玩笑，「我今天安排跟垃圾坐在一起」，突如其來的一筆讓他只能以尷尬笑容回應。

陳揮文23日在于美人主持的《國民大會》與王世堅同台，他在節目中分析，觀眾已經厭倦藍營內鬥，導致政論節目收視率普遍下滑，接著當場拍拍王世堅的背開起玩笑，「待會請這個垃圾…欸我今天安排跟垃圾坐在一起。」王世堅笑得很乾；來賓之一的陳鳳馨則幽默緩頰，「我們今天攝影棚很乾淨，沒有垃圾。」陳揮文聽完就笑著指王世堅說，「但是被柯文哲市長修理的」。

于美人則在節目中表示，現在每個人都怕柯文哲參選2020，尤其是在坐的王世堅，但被王連忙否認，「每個人都怕他，只有我王世堅不怕他。」于美人再拋出問題，「如果大家都把票投給柯文哲，那天王世堅會不會一夜白頭？」王笑著回答，絕對不會，並引用美國前總統林肯名言，「你可以永遠欺騙多數人，你也可以永遠欺騙少數人。」

王世堅認為，柯文哲不可能永遠欺騙多數人，「2300萬多數台灣選民眼睛雪亮，被你騙一次是傻子，騙兩次就是瘋子，所以這一天根本不會到來。」