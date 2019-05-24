好壯觀的「垃圾長城」　彰化伸港海域遭樹枝與垃圾淹沒

▲彰化伸港鄉出海口飄來數公里長的大小樹枝與垃圾。（圖／翻攝自縣議員賴清美臉書，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰濱工業區伸港海域，近日出現綿延數公里長的垃圾與樹枝，讓縣議員賴清美看得非常擔心，沒有颱風只有下雨就產生綿延幾公里，都是飄來的垃圾！真是可怕，對於漁民養殖蚵仔影響巨大！不知這是哪個單位要負責處理，24日她在議會質詢縣長王惠美及環保局、農業處等單位，希望能盡快讓海域恢復以往的乾淨。

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彰化縣伸港鄉出海口，是彰化養蚵的重點區，架起滿滿的蚵棚，被稱為彰化最美的海域之一，也是蚵農及漁民捕魚賴以為生的地方，近日被大量樹枝夾帶許多塑膠杯及垃圾攻占，也被戲稱為「垃圾長城」，不僅影響到採蚵車和漁民出入，甚至會孳生蚊蠅，影響到乾淨的生態環境。

賴清美說，漁民眼看著幾天後將有下一波的鋒面大雨來襲，萬一又隨著海水沖進海域，一定會將蚵棚壓毀，蚵應該也不能食用，屆時損失將會很慘重，希望相關單位能幫他們想想辦法。

農業處長陳炳森與環保局長阮順寧也表示會前往會勘，盡速協助處理，而彰濱工業區服務中心主任王志明表示會前往會勘，若經確認是工業區所轄，會派員儘速清理，賴清美則希望相關單位要拿出魄力與行動力，為保護家園努力。

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