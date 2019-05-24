龍捲風夜襲密蘇里州「170次7死」　老夫婦在家被捲走…182公尺外發現遺體





▲美國密蘇里州遭龍捲風侵襲。（圖／翻攝自推特／MSHP Troop F@MSHPTrooperF）

記者林瑩真／綜合外電報導

美國密蘇里州（Missouri）22日深夜遭到龍捲風侵襲，造成3名在戈爾登城（Golden City）的居民死亡，其中2人是一對老夫婦，直接從家中被捲走，因此罹難。

綜合外媒報導，龍捲風侵襲讓86歲的肯尼斯．哈里斯（Kenneth Harris）與83歲妻子奧寶（Opal）一同被捲走，2人的遺體在離家約182公尺處被尋獲；另一名罹難者則是被高速公路巡警發現，56歲的貝蒂柏格（Betty Berg），她的流動房屋被龍捲風摧毀，造成她死亡。

▲龍捲風摧毀許多人的房屋。（圖／翻攝自推特）

另外還有一場龍捲風發生於同州的傑弗遜市（Jefferson City），龍捲風造成長達5公里的破壞，包括樹木、電線倒塌，建築物幾乎被撕裂成碎片。美國國家氣象局（NWS）判斷，龍捲風威力最強恐達EF3，等於速度最高達每小時257.5公里，因此對傑弗遜市發起罕見的強風暴「高警報」，警告民眾最好留在家中。

Incredibly detailed look at Carl Junction tornado.pic.twitter.com/euPU9judCl — Dakota Smith (@weatherdak) 2019年5月23日

根據報導，在過去的24小時內，美國當地至少發生29次龍捲風，若從週五（當地時間）來算，有超過170次的龍捲風。另外，美國中西部本週已有7人死於龍捲風災害。

目前當地警方仍在挨家挨戶搜尋失蹤、受傷的居民，建議其他人留在家中，避免外出受傷；若是在災區的居民，則希望他們開始撤離，尤其是鄰近基斯通湖大壩（Keystone Lake dam）可能會發生山洪暴發。

美國氣象局指出，中西部各州這2天會有更多風暴襲擊，密蘇里州部分地區週末要注意「多輪強烈至劇烈的風暴」，恐會讓河水水位上漲。

▲美國中西部這2天還要繼續注意暴風。（圖／翻攝自推特）

密蘇里州州長帕森（Mike Parson）表示，整個密蘇里州都受到破壞，3人死亡、20多人傷，還有居民被困於瓦礫下，雖然很幸運沒有更多死傷，「但3個人已經夠多了」。美國總統川普（Donald Trump）則透過推特哀悼，將會提供密蘇里州需要的幫助。