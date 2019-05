龍捲風夜襲密蘇里州「170次7死」　老夫婦在家被捲走…182公尺外發現遺體

▲美國密蘇里州遭龍捲風侵襲。(圖/翻攝自推特/MSHP Troop F@MSHPTrooperF)

美國密蘇里州(Missouri)22日深夜遭到龍捲風侵襲,造成3名在戈爾登城(Golden City)的居民死亡,其中2人是一對老夫婦,直接從家中被捲走,因此罹難。

綜合外媒報導,龍捲風侵襲讓86歲的肯尼斯.哈里斯(Kenneth Harris)與83歲妻子奧寶(Opal)一同被捲走,2人的遺體在離家約182公尺處被尋獲;另一名罹難者則是被高速公路巡警發現,56歲的貝蒂柏格(Betty Berg),她的流動房屋被龍捲風摧毀,造成她死亡。

另外還有一場龍捲風發生於同州的傑弗遜市(Jefferson City),龍捲風造成長達5公里的破壞,包括樹木、電線倒塌,建築物幾乎被撕裂成碎片。美國國家氣象局(NWS)判斷,龍捲風威力最強恐達EF3,等於速度最高達每小時257.5公里,因此對傑弗遜市發起罕見的強風暴「高警報」,警告民眾最好留在家中。

根據報導,在過去的24小時內,美國當地至少發生29次龍捲風,若從週五(當地時間)來算,有超過170次的龍捲風。另外,美國中西部本週已有7人死於龍捲風災害。

目前當地警方仍在挨家挨戶搜尋失蹤、受傷的居民,建議其他人留在家中,避免外出受傷;若是在災區的居民,則希望他們開始撤離,尤其是鄰近基斯通湖大壩(Keystone Lake dam)可能會發生山洪暴發。

美國氣象局指出,中西部各州這2天會有更多風暴襲擊,密蘇里州部分地區週末要注意「多輪強烈至劇烈的風暴」,恐會讓河水水位上漲。

密蘇里州州長帕森(Mike Parson)表示,整個密蘇里州都受到破壞,3人死亡、20多人傷,還有居民被困於瓦礫下,雖然很幸運沒有更多死傷,「但3個人已經夠多了」。美國總統川普(Donald Trump)則透過推特哀悼,將會提供密蘇里州需要的幫助。

