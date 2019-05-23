警察LINE群組送長官「殃及無辜」4個字　檢不起訴：公眾利益、主管要有雅量

▲前保二梁姓小隊長去年退休前送諷刺對聯給長官卻挨告。（示意圖／達志影像）

記者沈繼昌／桃園報導

前保二總隊梁姓小隊長2018年退休前在LINE群組寫了橫批是「殃及無辜」的對聯送給李姓大隊長，以諷刺李新訂的考核制度，李以梁公然侮辱、加重誹謗提起告訴，桃檢認為，梁發表主觀感受非無端謾罵，李提出制度屬可受公評，身為主管應有雅量與胸襟，李提妨害名譽案23日偵結予以不起訴處分。

檢警指出，梁姓小隊長於去年6月1日在保二群組內留言：「今天是本人從警的最後一天，離開群組同時，送給大座一副對聯，上聯是「遊戲規則未先定」，下聯則是「創新作為五七九」，橫批是「殃及無辜」，辛苦1整年，在創新作為五七九政策下的無辜犧牲者們你們辛苦了！李自認受辱提起妨害名譽告訴。

李指控，他到保二刑大後擬訂一個新的考核計畫，並於2017年1月公布，把所有同仁的表現都以量化，告訴同仁年底考績就是依同仁表現量化結果進行排名與考績核定，按照考核結果，偵一隊是5成、偵二隊是7成，偵三隊是9成，也就是梁所說的五七九，梁所指，一整年努力工作沒拿到考績的同仁辛苦了，他沒辦法接受梁所指的事實。

李強調，保二刑大管理組織文化裡存有官警對立型態，所以在管理與成績考核一定要按公布辦法實施，梁是小隊長，也是中間幹部，不能消弭對立反而加油添醋，散播他未依法考核的謠言，已詆毀他的人格。

桃檢偵訊時，梁堅決否認犯行，辯稱寫的這些話沒有妨害到李的任何事，而且李所提2017年1月有提計畫，但都沒有公告，隊裡到隔年底都不知道李的「辦法」在哪裡，李還說要把最後4名小隊長的主管加給拿掉等語。

桃檢認為，梁在群組留言可見其目的應是指摘考績規定對保二同仁造成負面影響，雖用詞影射制度不公令人不快，但李身為管理階層，有需要接受下屬批評雅量與胸襟，對於政策好壞，本屬見仁見智，難要求所有受規範者不能有所異音；梁身為小隊長，留言是就全體同仁考績制度做主觀感受表達，非無緣無故謾罵，且該規定用於規範保二人員，與同仁公共利益相關，屬可受公評之事，難認梁有侮辱、誹謗李之犯意，偵結予以不起訴處分。

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