《婦愁者聯盟5：貧乳浩劫》高掛　醫美診所廣告：奶奶快回家！

▲醫美診所創意廣告逗樂一票網友。（圖／記者洪靖宜翻攝）

記者洪靖宜、吳奕靖／高雄報導

擁有百萬粉絲的臉書粉絲團「加藤軍台灣粉絲團2.0」，近日貼出一張廣告刊版，大大寫上「婦愁者聯盟5」，因為廣告後製超逼真，讓不少網友是超好奇，根據了解，這是一家以隆乳手術為主要項目的連鎖醫美整形診所Kuso創意，緊鄰的看板還包括「奶奶快回家」，並附上尋奶專線，逗樂一票網友。

▲醫美診所創意廣告引起網友熱議。（圖／翻攝「加藤軍台灣粉絲團2.0」）

高雄市街頭出現「婦愁者聯盟5」的廣告看板，仔細看看上頭有四位醫師領銜主演，後製效果還有模有樣，網友猛然一看還真以為「復仇者出到第5集了」，另一幅則是模特兒展現曼妙身材，並呼籲「奶奶快回家」，一旁還配合上詢奶專線電話，創意廣告笑翻一票網友。

▲尋奶啟事引起路人眼光。（圖／記者洪靖宜翻攝）

原來這是一家以隆乳手術為主要項目的連鎖醫美整形診所，所Kuso創意的廣告，診所經理表示，因為高雄路口都很大，有的紅綠燈都要等80幾秒甚至快到100秒，民眾是越等越火大，因此在做廣告時，就想搭配時事和笑點，因此才有失蹤奶奶、婦愁者聯盟，也因為文字和圖片有很大的反差，讓大家經過路口能有會心一笑的感覺，也符合韓市長的觀光醫療政策。

網友也紛紛分享自己在路邊找到的廣告看板，不只大喊「好有創意」，也笑說「這齣戲應該是很貴喔」，街頭廣告博君一笑，也讓高雄街頭增加點詼諧幽默。