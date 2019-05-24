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厭世姬同婚登記險無效！　全因簡莉穎寫錯「一個字」

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▲厭世姬,簡莉穎。（圖／記者嚴云岑攝）

▲厭世姬與簡莉穎合影。（圖／記者嚴云岑攝）

記者嚴云岑／台北報導

以一張「別人結婚，干你屁事」圖文紅遍網路的厭世姬結婚了！上午厭世姬剛與同性伴侶簡莉穎在大批媒體見證下完成婚姻登記，下午就應出版社之邀舉辦新書發表會。緊湊行程看似順利，卻被主持人李屏瑤與顏訥爆料，兩人早上因為「一個字」，差點結不了婚。

今（24）日是台灣同志婚姻合法化第一天，厭世姬上午完成登記，下午就以「人妻」身份，舉辦《厭世女兒》新書發表會，分享自己的成長經歷與轉變，特別是與憂鬱症母親的衝突、來不及和解的遺憾，以及父親自殺後，在心中鑿下的遺棄感。最後更感性感謝伴侶「小粒」的陪伴，讓她覺得不再孤單。

請繼續往下閱讀...

下午新書發表會由作家顏訥與林屏瑤主持，一人是厭世姬口中的「姐姐」，一人則自稱為厭世姬的「姨母」。與這對新婚伴侶關係親密的兩人，一開場就爆上午結婚前的八卦，「簡莉穎把自己的『莉』寫成『粒』了！」而馬上發現錯誤的簡莉穎，則慌忙在「粒」上加上草字頭，讓見證全程的李屏瑤笑道，「看來這段婚姻會很精彩。」

▲厭世姬,簡莉穎。（圖／記者嚴云岑攝）

▲厭世姬接受「姐姐」顏訥訪談。（圖／記者嚴云岑攝）

簡莉穎會後受訪時表示，會出現這個小插曲，是因為今天為了因應媒體拍照，準備了2份婚約書，一份為張惠妹簽名版，一份為正式版，當下簽完第一版時沒多想，回過神才發現寫錯了，還好有多準備一份正式版，才順利完成登記。

厭世姬說，她在與簡莉穎交往1、2個月後，就決定結婚，但簡莉穎準備長達3個月的求婚驚喜，卻被一個不相干的人給破了，「厭世好像會自己找上我們。」

雖然今天配偶欄多了新名字，但厭世姬笑道，自己的厭世都是來自生活，「不會因為結婚變多或變少」，但婚姻關係卻讓她有了「我們兩個在一起，我們是一體」的安全感。不打算養小孩的2人，目前已共同養了一隻貓，簡莉穎透露，「明天會再去看一隻。」她們結了婚，也要幫愛貓找個伴。

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關鍵字：同婚,同志婚姻,厭世姬,婚姻登記,婚約書,同婚登記

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