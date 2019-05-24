參考消息統整外媒：貿易戰可導致「上萬美國商店倒閉」

▲中美關係示意圖。（圖／路透社）

記者馬叔安／綜合報導

《參考消息》24日發表文章，統整了多家外媒論點與專家說法，指出中美貿易戰的後果，可能導致「上萬美國商店倒閉」以及「危及400億美元銷售額」。並引用美國消費技術協會主席的聲明指出，美國政府對技術產品徵「消費稅或關稅」的行為，將令美國「極度糟糕」。

文章引用《今日美國》20日報道稱，瑞銀集團分析師傑伊·索爾（Jay Sole）在給投資者的一份報告，其中提到美國政府對華貿易戰，不僅危及全美400億美元銷售額，更可能導致12000家商店倒閉，「這還可能使一些已經陷入困境的購物中心無法生存，對眾多正常運營的零售商產生連鎖反應，更不用說對就業和整體經濟的影響了。」

此外，文章也引用美國兒童服飾零售商兒童之家（Children's Place）的首席財政官邁克·斯卡帕（Mike Scarpa）的說法，「對剩餘的中國進口產品加徵關稅，將對我們的盈利能力產生不利影響。」

▲美國與大陸的國旗。（圖／路透社）

文章指出，當地時間5月20日，耐吉、阿迪達斯和其他鞋類巨頭敦促美國總統川普，重新考慮他對中國製造鞋類加徵的關稅，稱這項政策對「我們的消費者，我們的公司和整個美國經濟都是災難性的。」

文章寫道，美國消費技術協會主席加里·夏皮羅則表示，美國政府已正式提議對美國消費者最喜愛的技術產品徵收「消費稅或關稅」，包括智能手機、筆記本電腦、電視、無線耳機、智能揚聲器等，這將令美國「極度糟糕」。