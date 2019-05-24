中美貿易戰未來兩年矛盾激化　張燕生預測緊張關係至2035年

▲早前劉鶴赴美談判無疾而終。（圖／CFP）

大陸中心／綜合報導

中美貿易糾紛正劍拔弩張，使兩國重啟新一輪談判陷入僵局。大陸發改委主管經濟研究機構「中國國際經濟交流中心」首席研究員張燕生認為，貿易談判觸礁的主要原因在於，美方要求中方在貿易不平衡、結構性問題和法律方面進行改革，「要求」太多並稱做不到就要制裁，使中方感覺像在鴉片戰爭。同時，他預估中美貿易緊張情勢將持續到2035年。

早前劉鶴赴美談判無疾而終。張燕生談到，談判破裂的原因是美國要求中國立即對貿易平衡、結構改革和法律修正進行徹底改革，「這太快了，對於中國人來說，聽起來像1840年鴉片戰爭後被迫簽署條約。」

張燕生認為，美國提出要求很高的一堆計劃，告訴中國要一步到位，如果做不到就要制裁。他說，「這三個主題都不能在短期內實現。美國要求的執法系統超出了中國自身的能力，並且要求的法律變革技術性條件太高。目前中國還需要時間來提高全國的能力，因為大都市與內陸貧困地區之間存在巨大差距。」

他在22日由政府組織的一次簡報會上預測，至2035年，中國和美國可能陷入「戰鬥和談話」的循環階段，「未來幾年雙方將對彼此的戰略意圖進行測試，並且容易產生誤判使談判變得困難。」

他認為，最困難的時期將是2021年至2025年，雙方將在經濟，貿易，技術和金融領域可能出現摩擦。他認為，從2026年到2035年，中美可能會走向「非理性對抗」的「理性合作」。

▼ 大陸國際經濟交流中心首席研究員張燕生。（圖／翻攝自中國國務院新聞辦公室）