防不慎防！臉書近半年移除34億個假帳號

▲臉書從去年10月至今年3月的半年間已移除34億個假帳號，為前6個月的2倍 。（圖／路透社）

科技中心／綜合報導

假帳號在網路上氾濫成災，為顯示「打假」決心，臉書（Facebook）從去年10月至今年3月的半年間已移除34億個假帳號，為前6個月的2倍，並在這些假帳號有機會成為「活躍」用戶前就被扼殺了。

美聯社報導，臉書稱其在過去6個月中假帳號「急遽增加」，不過多數假帳號都在註冊後的幾分鐘內就被偵測到並立即被阻擋。臉書估計其24億個活躍用戶中有5%是假帳戶，約1.19億個，較6個月前增加3%至4%。這一增長凸顯出臉書在刪除假帳戶、垃圾訊息及假新聞等其他令人反感的資訊方面所面臨的挑戰，即使臉書的檢測工具變得更好、更快，這些創立假帳戶的人也會更加努力克服臉書的檢測機制。

臉書正面臨著仇恨言論等諸多挑戰，甚至成為美國、緬甸、印度等地的有心人士煽動暴力的工具。去年10月以來的半年內，臉書已刪除了730萬筆違反仇恨言論政策的貼文、照片及其他內容。這些內容較前6個的540萬筆有所增加。

為過濾貼文、照片、頻論及影音的違規問題，臉數雇用了數千名員工審查這些內容。雖然人工智慧同樣也會將違規內容揪出，但人力及人工智慧都可能會出錯，臉書過去曾被指控有政治偏見，也曾誤移除貼文。

臉書執行長祖克伯（Mark Zuckerberg）指出，臉書對監管方面的支出已大幅增加，今年投資於安全系統的資金預算，將超過該公司在2012年上市前一年的整體營收。