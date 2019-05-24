有望用於兩岸同婚 　陸人單身證明「不可用作結婚」註記取消

▲大陸單身證明要到海基會驗證後，才能在台灣使用。（圖／記者蔡紹堅攝）

記者蔡紹堅／台北報導

同性婚姻24日正式上路，兩岸同婚的配套辦法也正加速研擬中。海基會24日取消驗證大陸民眾單身證明時，都會加註的「不可作為結婚登記」註記，發言人管安露表示，取消註記是希望讓驗證回歸本質，海基會不再規範文件用途，因此，只要結婚登記的權責單位認可，驗證過的單身證明也能適用於兩岸同婚。

陸委會23日表示，同婚上路後，兩岸同性伴侶也可依《兩岸人民關係條列》及《釋字748號》在台辦理結婚登記，不過配套辦法正在研擬中，包含登記程序、入境事由、面談機制等都還有待盤點修改。

據了解，現行的兩岸婚姻制度，為了防止假結婚，雙方必須先在大陸結婚、取得結婚證書後，大陸民眾才能以「團聚」的事由來台，在台灣的機場、港口接受面談，通過方可入境辦理結婚登記。

但大陸並未開放同性婚姻，因此若依照現行制度，同性伴侶在「取得大陸結婚證書」這一關就會先卡關。所以，未來兩岸同婚的施行，一定要先克服這關，採取不同的方式，甚至改成採用「來台登記制」。

兩岸同婚未來採「來台登記制」，大陸民眾就必須出示「單身證明」文件，而這份文件得先經過海基會驗證，在台灣才會有效力。不過，過去為防範假結婚，海基會在驗證時，都會加註「不得作為結婚用途」的註記，等於也無法用於同婚登記。

就在兩岸同婚上路的同一天，海基會也正好取消單身證明驗證時「不得作為結婚用途」的註記。發言人管安露表示，取消註記的措施很早之前就已在討論，主要是希望讓驗證回歸「辨認真偽」的本質，將規範用途的工作留給申辦事項的權責單位，也就是說，只要權責單位認可，未來也能適用於兩岸同婚。

兩岸同婚的配套辦法除了登記程序、入境事由、面談機制外，要考量的還有大陸社會對同志的看法，例如，大陸社會對同志族群的接受度還不高，為保護大陸同志身分的隱私，來台結婚的事由，就需要經過更周全的思考，避免「被出櫃」的情況發生，保障同志朋友的權益及安全。

管安露指出，近期已有部分同志朋友來電諮詢兩岸同婚的方式，雖然目前配套措施有待相關部門研擬，但仍會告知單身證明的驗證已不會加註記，未來完整的辦法出爐後，海基會也將因應配合。

▼大陸公證書至海基會認證方式。（圖／記者蔡紹堅攝）