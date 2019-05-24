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漢和：解放軍全面替換Windows作業系統　防電腦漏洞與病毒

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以前的windows畫面。(圖／翻攝自推特)

▲面對網路戰，解放軍第一步就是換掉Windows系統。(圖／翻攝自推特)

大陸中心／綜合報導

國際軍武雜誌《漢和》（Kanwa）日前指出，中國成立了一個位階高於各軍種網路部隊的中央領導小組；而這個小組的任務之一就是換掉解放軍電腦安裝的「Windows操作系統」，開發自有作業軟體，以防止安全漏洞與電腦病毒的問題。

這篇《漢和》華盛頓專稿指出，美國的解放軍研究權威稱，中國建立這個領導小組，是為了創建複合式戰役中，網路空間作戰的力量；而美國2018年4月才成立了「網路作戰司令部」（Cyber​​ Command），是美軍第10個作戰司令部。

該文章點出，這個領導小組位階高於各軍種，主要人力來源為「軍委從各戰區和軍種中抽調網路作戰人員」，以面對網路空間戰；而「網路空間戰」的定義，並不限於駭客戰、網路戰，還包含了實體的電磁脈衝炸彈的使用，癱瘓敵人的網路通訊。

▼除了陸、海、空軍，解放軍也成立了網路作戰中央領導小組。（圖／記者曾俊豪攝）

▲▼解放軍「迎外團」紅四連。（圖／記者曾俊豪攝）

該領導小組的成立，是為了應付網路方面的戰鬥，第一個面臨的問題，就是解放軍電腦安全性偏低的隱患。解放軍的電腦使用的作業系統多為「有很多漏洞的Windows」，雖然部分電腦使用UNIX（一個強大的多用戶、多工作業系統，以安全可靠著名）系統，但也有安全上的漏洞與電腦病毒的問題。

為解決資訊安全的問題，中央領導小組要求解放軍開發自製的操作系統、自主研發該操作系統使用的軟體，且未來的作戰軟體也將以該系統為基礎，進行升級作業。

文章稱，中國現有的工業控制系統中，有70％是德國製造、與伊朗相似的程式邏輯控制器PLC；而這也被領導小組當成必須改善的威脅之一。此外，文章提到，中國目前是網路大國，而非網路強國，所以才在「863計畫」中，特別訂了「核高基」（核心電子器材、高端通用芯片及基礎軟軟產品的通稱）項目，以此提高網路空間的作戰能力。

▼863計畫深入研究生物技術、訊息技術、雷射技術與自動化技術等8個領域。（圖／人民網）

▲▼863計畫。（圖／人民網）

ET快訊
快訊／蕭秉治被「大小眼」暴怒　嗆髒話：把你手腳打斷！

關鍵字：漢和,Kanwa,網路作戰司令部,Cyber​​ Command,UNIX,Windows,PLC,863計畫,核高基,北美要聞,國際軍武,大陸軍武

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