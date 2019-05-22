汰換二行程新購電動機車加碼補助3萬6千元　花蓮民眾把握機會

▲花蓮縣鼓勵民眾購買電動機車，今年汰換二行程機車新購電動機車，最高可補助3萬6千元。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮環保局積極推廣使用電動機車，20日辦理「2019年花蓮縣電動機車補助辦法及電池交換站設置宣導說明會」，今年民眾汰舊二行程機車並新購電動機車最高可補助3萬6,500元整，期限至12月10日或額滿為止。

環保局邀請大漢技術學院教授許文昌擔任講師，說明本年度電動機車補助辦法及電池交換站設置現況。環保局表示，為鼓勵民眾購買電動機車於2015年向經濟部工業局申請「花東基金」增額補助縣民換購電動機車每輛2萬元，2016年至2019年每年補助1,050輛電動機車，共計補助4,200輛。今年配合經濟部工業局、行政院環保署及環保局推廣低污染交通工具加碼民眾汰舊二行程機車並新購電動機車最高可補助3萬6,500元整，申請條件需設籍花蓮縣滿6個月以上及年滿18歲的縣民即可申請補助，期限至12月10日或額滿為至，有意申請的民眾可撥打洽詢專線03-8246265。

▲環保局舉辦宣導說明會，邀請機車租賃業、低碳商店業者及社區民眾前來參加，推廣民眾購買電動機車。

環保局長饒忠表示，除了購買電動機車之補助外，為了方便民眾及遊客騎乘電動機車，現階段共設置100座以上電動車充電站及17座電池交換站，民眾可使用Google map搜尋花蓮充電站，就近使用電力補充設備，讓騎乘電動車的鄉親朋友們，能有便捷充電及交換電池環境，讓民眾及遊客都能感受花蓮「大口呼吸 空氣清新」的優質空氣環境！

宣導說明會並邀請機車租賃業、低碳商店業者及社區民眾前來參加，透過本次宣導讓與會業者及民眾了解換購電動機車之優點及補助辦法，提升換購意願。