郭明錤再預測　「新iPhone相機將是最大賣點」

▲新iPhone渲染圖。（圖／翻攝《macotakara》）

科技中心／綜合報導

蘋果於去年9月發表的iPhone XS系列和iPhone XR遭外界批評了無新意，且售價過高，因此今年蘋果新iPhone將有什麼新意一直是外界所關注的焦點，知名蘋果分析師郭明錤指出，今年iPhone的升級重點將會放在相機上。

據陸媒《新浪科技》引述外媒《iDropnews》報導，知名蘋果分析師郭明錤預測指出，今年將推出的三款iPhone的前置鏡頭都將有所升級，將從原先的700萬畫素提升至1200萬畫素，這樣不僅能提高前鏡頭的分辨率，現實感也有望能因此增強。

除此之外，報導指出，郭明錤證實今年將發表的iPhone XI Max和iPhone XI後置鏡頭將增加為三顆鏡頭，分別為1200萬像素的長焦鏡頭、1200萬像素的廣角鏡頭和1200萬像素的超廣角鏡頭。iPhone XI R後置鏡頭也將從原先的單鏡頭變為雙鏡頭，但是否會包含超廣角和長焦鏡頭，目前仍不清楚，但由此可見，相機將會是今年iPhone的最大亮點。

▲新iPhone XR渲染圖。（圖／翻攝Twitter）

其實從iPhone 6開始，蘋果的後置鏡頭就一直會凸出於機身之外，這一直是外界詬病的設計，且隨著鏡頭數量及效能升級，機身背面的凸起處面積愈來愈大，尤其是今年即將發表的新iPhone，不管鏡頭數量為何，從渲染圖來看，凸起都變為正方形設計，讓不少果粉大呼「好醜」。對此，郭明錤認為，蘋果可能會採用新的「黑鏡頭塗層技術」，讓凸起變得較不顯眼，此外，機身玻璃的新設計，也可望降低鏡頭凸起的視覺衝擊。

上述有關於新iPhone的爆料皆屬傳聞，目前仍尚未確定今年將發表的iPhone有哪些特色，一切都必須等到蘋果於今年9月舉辨發表會才能揭曉。