影／夫妻吵架怒打兒出氣！2月大男嬰「腦積水昏迷」　媽心碎：4歲還不會說話

大陸中心／綜合報導

山東高密市醫一名男童樂樂年僅4歲就殘疾，甚至無法講話，這些年來都是靠著好心人的捐款，才能活到現在。樂樂的媽媽心碎表示，4年前與丈夫大吵了一架，沒想到對方竟拿當時只有2個月大的樂樂出氣，造成他顱內出血、腦積水，到現在4歲還無法說話。

▲爸爸因為跟老婆吵架，便拿親生兒子樂樂出氣，將他打到殘疾。（圖／翻攝《梨視頻》，下同）

樂樂媽提到，以前只要吵架，我只要出去一下就好了，但4年前的那天，我吵架後出門冷靜一下，回來就看見兒子的臉腫到發紫，叫他也完全沒回應，當時才2個月大的他腿上還有牙齒印。隨後，樂樂媽將兒子抱起想送至醫院，卻被爸爸給阻止，直到第2天才送醫治療。

送醫經過診斷發現，樂樂的顱內出血，而且還並伴有大量腦部積水，因此一直處於昏迷狀態；這4年來樂樂媽一直細心照顧著，但由於經濟狀況不經，這些年來都要靠著好心人捐款，才能負擔樂樂的治療費用。

▲樂樂這些年來都要靠著好心人捐款才能繼續做治療。

當時樂樂媽只想著帶兒子去看醫生，沒想到要報警，事後醫生才幫忙連絡警方。樂樂媽提到，「醫生說兒子現在還不能動手術，因為顱壓特別高，只能先把腦出水排出來，現在他4歲了雖然還不能講話，但已經可以聽得懂我說的話，會用笑的方式交流，我已經感到很開心了。」

▲如今樂樂已經4歲卻還無法說話，只能用笑的方式與媽媽交流。