影／專訪／夫抱幼女墜樓腦死器捐　19歲少婦怨他夢中撒謊：我會回來

記者陳豐德／新北報導

「真的、真的很想去陪他」才滿19歲綽號「儒儒」的董姓女子在醫院抱著休養中的女兒，想到悲傷處聲音不免哽咽。5月19日儒儒與同居的林姓前夫「恩奇」發生口角，她一氣之下轉身離開，不料恩奇竟情緒失控「倒數10秒」後，抱著1歲6個月的大女兒開窗跳下，送醫後宣告腦死，家屬忍痛簽屬器官捐贈同意書，完成恩奇生前的心願。

▲前夫墜樓輕生，19歲少婦儒儒埋怨他在夢中撒謊「我會回來」。（圖／記者陳豐攝）



愛侶骤逝，儒儒萬分悲傷、懊悔，喃喃的說「如果那天不去唱歌、如果當時覺得有異狀就上去，甚至是如果我們當初就和好的話，就不會有這些事了……」儒儒原本還幻想滿20歲時，若恩奇持續努力為家庭付出，會願意與他復合再婚，如今想來一切恍如隔世，只能將前夫的照片設成手機桌面來追憶，期盼夢中能與親愛的他再度相見。

「我們是同一個高中童軍團的，因為活動他回來幫忙才認識……到現在也5年了吧。」一頭秀麗長髮的儒儒坐在病床上，一手安撫著怕生、哭鬧的大女兒菲菲，瞬間墜入思緒長廊。相差4歲的小情侶因童軍結識，並誕下女兒菲菲及6個月大的兒子，因為半年前先生外遇，兩人的婚姻就此觸礁。

心思敏銳的儒儒發現丈夫外遇後，倆人大吵一架，並提出離婚，當時她就發現了恩奇在情緒管控上相當不穩，「提離婚那天，他就抱著菲菲打開窗戶打算跳下去，好險我趕快拉住他們！」回想起當時狀況仍心有餘悸。恩奇跟外遇對象分手後，還有發生拿刀自殘的狀況，但平時相處也相當愛護儒儒與兒女，為了想多賺一點，他不僅早上6點半就出門做木工，晚上還到台北101的餐廳兼差，就為了想給家人更好的生活，並挽回儒儒的心。

▼恩奇生前跟儒儒及大女兒參加喜酒。（圖／記者陳豐德翻攝）



但家庭責任，年少的恩奇似乎無法一肩扛起，對於儒儒偶爾與友人外出更無法接受，自己也時常有晚歸的情況，雙方近日發生多次口角，嘗試溝通也沒有結果，讓疲憊的儒儒想要結束這段關係，恩奇竟狠撂「要離開可以，孩子留下！」難過的儒儒19日當天帶著2個小朋友，跟男、女6位友人一同歡唱解悶，友人席間建議她放棄這段感情：「就跟他打監護權官司！」隨即儒儒就接到恩奇來電要她趕快回家，因擔心會發生意外，3名男性友人陪伴著她返回三重忠孝路的公寓。

抵達時，恩奇已著急的在樓下等候，並不滿儒儒由男性友人護送回家，雙方因此爆發口角衝突，過程當中恩奇將儒儒拉回家中客廳談判，儒儒攤牌說：「孩子先交給你，之後就打監護權官司」隨即要離開家門，恩奇不肯放行執意擋在門口，反與儒儒的男性友人爆發拉扯，見到前妻被扯出門外，他情緒崩潰開始「恐怖倒數」，從十緩慢數到一；男性友人不知所以，還單純相信恩奇不會傷害親生兒女，但儒儒心中卻有了不好的念頭。

「我想到他可能會對小孩不利，但我朋友說不會，沒想到他會情緒失控……」儒儒回想當時情景，友人在聽完倒數後內心也害怕發生意外，跑上樓查看時，驚見恩奇已抱著大女兒打開窗戶，不及反應只來得及拉到孩童的尿布，目睹恩奇抱著女兒從3樓跳窗輕生，當場與女兒陷入昏迷。

▼墜樓現場警方拉起封鎖線。（圖／記者趙永博攝）



▼恩奇帶著妻小出門踏青。（圖／記者陳豐德翻攝）



經緊急送醫後，恩奇因內出血引發休克，腦部缺氧近20分鐘，即使搶救回性命後也被醫生判定這輩子再也醒不過來，只能成為植物人。依照他生前心願，家屬同意21日進行器捐，將心臟、肝臟、腎臟、1對眼角膜都捐出，遺愛人間；而大女兒菲菲頭部一度顱內出血住進加護病房，但所幸恢復狀況良好，後續仍待進一步觀察。

「明明跟你說好的夢裡相見，我在等你怎麼可以沒有來，我還有好多話想跟你說，好想再抱抱你、親親你、牽你手，想要再對你任性撒嬌。」想到恩奇住在加護病房昏迷時還在夢中對自己說謊，儒儒頓時悲從中來。直到走出器捐手術室時，儒儒才驚覺至愛真的離開了自己；器捐過程中，躺在病床的女兒還指著儒儒的身旁喊「爸爸、爸爸」，直到現在儒儒仍覺得恩奇常常在自己身邊，只是她看不到而已。

儒儒受不了內心煎熬，時常會有想不開的念頭，寫下「親……真的真的很想去陪你，你說你怎麼可以走那麼快？總叫人傳話給我為什麼不自己來找我。」儒儒透過感應得到陰界的朋友，得知恩奇對她說「我很內疚，想繼續好好陪妳，要好好活下去照顧小孩」。想到還有兒女要拉拔長大，儒儒選擇面對傷痛，勇敢繼續活下去，只盼哪一天亡夫能夠實現諾言，在夢中與自己相會，有機會親口對他說「下輩子，我還要你陪我」。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：0800-788995；生命線協談專線：1995

【相關新聞】

►前妻離家嗆：打監護權官司 三重年輕爸抱1歲女跳3樓「腦死器捐」

▼儒儒感覺亡夫離世後仍時常在身旁。（圖／記者陳豐德翻攝）

