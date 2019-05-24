刺激銷量！爆料：三星Galaxy S10將出全新紅色款

▲知名推特爆料者指出，Galaxy S10系列手機將推出紅色機款。（圖／翻攝Twitter）

科技中心／綜合報導

近期網路上紛紛流傳三星今年下半年及明年上半年將發表的旗艦機Galaxy Note 10和Galaxy S11的規格，但現在讓我們先將焦點放回三星今年上半年的旗艦機Galaxy S10系列，知名推特爆料者近期發文指出，Galaxy S10系列將推出全新的紅色機種。

知名推特爆料者Roland Quandt近日發文指出，稱三星將為Galaxy S10系列增加全新的顏色，這次的紅色將命名為「Cardinal Red」，從曝光的選染圖看，本次的紅色與過去三星曾採用的較為深色與低調的紅色不同，本次較為鮮豔。

陸媒《網易科技》分析指出，智慧型手機製造商經會在手機發售一段時間後，在推出新色，希望能藉此刺激銷量，三星、蘋果皆有過類似作法。至於全新的「Cardinal Red」Galaxy S10系列手機將於何時上市，Roland Quandt並沒有在推文中指出，《網易科技》則認為，按照過往慣例，全新顏色的Galaxy S10系列手機應該會率先於北美、西歐等地區開賣。