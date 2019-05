刺激銷量！爆料：三星Galaxy S10將出全新紅色款

▲知名推特爆料者指出,Galaxy S10系列手機將推出紅色機款。(圖/翻攝Twitter)

科技中心/綜合報導

近期網路上紛紛流傳三星今年下半年及明年上半年將發表的旗艦機Galaxy Note 10和Galaxy S11的規格,但現在讓我們先將焦點放回三星今年上半年的旗艦機Galaxy S10系列,知名推特爆料者近期發文指出,Galaxy S10系列將推出全新的紅色機種。

知名推特爆料者Roland Quandt近日發文指出,稱三星將為Galaxy S10系列增加全新的顏色,這次的紅色將命名為「Cardinal Red」,從曝光的選染圖看,本次的紅色與過去三星曾採用的較為深色與低調的紅色不同,本次較為鮮豔。

陸媒《網易科技》分析指出,智慧型手機製造商經會在手機發售一段時間後,在推出新色,希望能藉此刺激銷量,三星、蘋果皆有過類似作法。至於全新的「Cardinal Red」Galaxy S10系列手機將於何時上市,Roland Quandt並沒有在推文中指出,《網易科技》則認為,按照過往慣例,全新顏色的Galaxy S10系列手機應該會率先於北美、西歐等地區開賣。

Samsung Galaxy S10 and S10+ in "Cardinal Red" coming soon.



More pics (scroll to bottom):

S10: https://t.co/1MeZIoFaME

S10+: https://t.co/Ap8KHuA1K9 pic.twitter.com/mMc46qi5pT