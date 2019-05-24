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美中重回談判桌？　陸外交部再喊話「大門敞開、要抱有誠意」

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▲▼第十輪貿易談判,中美談判,劉鶴,梅努欽。（圖／美聯社）

▲美中是否再度重啟談判，外界相當關注。圖為美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）、大陸國務院副總理劉鶴。（圖／美聯社）

大陸中心／綜合報導

美中貿易戰愈演愈烈，關稅戰也沒有休止的跡象。大陸外交部發言人陸慷23日在例行記者會上被問及「美中是否能重回談判桌」時表示，中方對話的大門是敞開的，但磋商要有意義，就必須要抱有誠意。

大陸外交部23日舉行例行記者會，現場媒體問及「美財長梅努欽表示，美對與中方舉行新一輪磋商持開放態度，希望美中能重回談判桌。在當前情況下，中方對繼續進行中美經貿磋商的可能性持何看法？」對於記者提問，陸慷做出上述回覆。

▲大陸外交部發言人陸慷。（圖／翻攝自大陸外交部官網）

▲大陸外交部發言人陸慷在會上回答媒體提問。（圖／翻攝自大陸外交部官網）

陸慷表示，我們注意到有關報導，「我們多次說過，中方對話的大門是敞開的，但磋商要有意義，就必須要抱有誠意；一個好的協議必須建立在相互尊重和平等互利的基礎上。所以，我們希望美方對『重回談判桌』的態度是認真的。」

陸慷強調，「美國出於政治目的、動用國家力量無端打壓中國科技企業，嚴重影響全球科技發展與合作，也損害了相關國家企業的切身利益，不會得到國際社會的認同和支持。美方有關行為顯然也不利於為磋商營造一個良好的氛圍和環境。」

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關鍵字：美中貿易戰,中美貿易戰,談判,磋商,大陸外交部,劉鶴,陸慷

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