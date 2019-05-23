超狂高職生　嘉義家職劉德鴻在校3年考取9張證照

▲▼ 嘉義家職在校生劉德鴻（圖中）尚未畢業，就擁有9張專業證照。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

國立嘉義家職食品科三年級劉德鴻，高中3年內共考取7張丙級技術士證和2張乙級技術士證，希望藉由證照考取提升自己未來職場競爭力，更創下該校學生拿下最多技術士證照的紀錄。

劉德鴻計有烘焙食品丙級西點蛋糕、麵包，中式麵食加工-酥油皮，糕（漿）皮類、食品檢驗分析、水產加工-煉製品加工、肉製品加工-顆粒香腸，醃製類、電腦軟體應用等7張；乙級技術證有烘焙食品-麵包、餅乾及中式麵食加工-水調（和）麵類。

他表示想考證照是因為學校實習讓他學出興趣，也在上課中得到樂趣。因此，藉由實習課程中所學延伸至其他職類，嘗試考取其他相關證照，同時也為未來做準備，希望未來在就業市場有更多競爭力，未來還想繼續再考取烘焙食品-麵包、西點蛋糕乙級，中式麵食加工-酥（油）皮、糕（漿）皮類乙級，中式麵食加工丙級水調和麵食及發麵類，中式米食加工丙級，米粒型、一般漿糰，飲料調製丙級，中餐烹調丙級。

▲▼ 嘉義家職校長楊世圳（圖左一）劉德鴻，蕭如吟主任（圖右一）。（圖／記者翁伊森翻攝）

食品科主任蕭如吟表示受限時間因素，因此僅能規劃學生一年級考烘焙食品-麵包丙級，二年級考食品檢驗分析丙級；劉德鴻有2張丙級是透過學校輔導，烘焙食品麵包、餅乾乙級則是在老師的鼓勵下，報名科大的推廣課程考取的，其餘6張證照都是學生利用課餘時間練習考取的。

導師張閣芳老師說劉德鴻個性主動積極，會上網查看術科測試資料並購買相關職類參考書，先照書上描述及配方試做，有疑問再到學校請教專業教師，並且利用學校返校練習的規定，或是借學校專業教室請學校專業教師幫忙指導，回家後更勤加練習。

校長楊世圳說，劉德鴻還没畢業就能通過2張乙級證照檢定實屬不易，創下學校在校生取得最多證照的紀錄；技術士證代表專業與能力，乙級技術士證是四技二專技優甄選加分資格之一，證照對於學生未來升學及就業均有加分效果。