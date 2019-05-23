卓榮泰還原「賴清德突襲黨中央」過程　坦承不宜借開記者會

▲民進黨主席卓榮泰還原「賴清德突襲黨中央」過程。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陶本和／台北報導

針對民進黨中執會，前行政院長賴清德「突襲」黨中央一事，民進黨主席卓榮泰23日在臉書還原會始末，強調在5月20日時黨秘書長羅文嘉已經請雙方代表提出，歡迎兩位參選人本人到場；而在22日中執會休息時，主席向雙方代表回報，不久後賴代表林俊憲就回報，賴本人馬上到中執會。

卓榮泰表示，在5月20日第三次事務性協調會議，蔡陣營代表林錫耀提出能列席中執會，以利接受中執委詢問的請求，他則表示接受並請中央黨部同仁邀請雙方代表列席，「羅文嘉秘書長並向雙方代表提出，非常歡迎兩位參選人本人到場。」

接著，在5月22日中午，卓榮泰表示，接到中常委黃承國去電，表示「林俊憲希望邀集『5人小組』開會」。他便立即連繫並請林於中執會前來到中央黨部詳細說明。

卓榮泰表示，在中執會開會前，邀請林俊憲、林錫耀進到我的辦公室，當面告知：中執會的討論會很冗長；另外，中途將宣布休息，並請雙方陣營及「5人小組」成員開會協商；當時柯建銘總召、羅秘書長也在場。

在會議休息後，卓榮泰表示，他邀請林錫耀、林俊憲、「5人小組」成員陳菊秘書長、柯建銘總召、鄭文燦市長與陳其邁副院長、羅文嘉秘書長等8人進入貴賓室進行協商。他也先說明中常會及中執會慣例不會動用表決，而雙方各執己見的僵局，也似乎無法無異議通過共識決，乃請雙方陣營代表向兩位參選人說明前述狀況，並請示有無折衷方案，「不久後，林俊憲向我們回報表示，賴院長本人馬上將要來到中執會。」

卓榮泰說，賴院長本人到達貴賓室加入8人的討論，經過瞭解詳細狀況後，他提出一項新的建議。因為事出突然，他便請林錫耀盡速回報蔡總統此一新的發展，並安排秘書長辦公室讓蔡陣營代表得以妥善地進行即時的聯繫工作。

最後，卓榮泰標註，「會開太久會休息雙方事先都知道」、「接受建議在場同意何來沒收會議」、「語氣堅定表明黨部立場是我責任」，最後則坦承，借賴清德開記者會，非黨部立場確實有不宜。



