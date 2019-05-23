長庚醫耗資百萬動作儀　精準分析助偏鄉小校勇奪12金

▲南投旭光中學空手道隊藉由嘉義長庚百萬「動作儀」做科學分析，助該校全中運勇摘12金。（圖／記者翁伊森攝，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

南投縣立旭光高中不僅培養出兩位亞運金牌得主，更在今年全中運空手道項目表現亮眼，獲國中男、女和高中男子團體第一及高女組第二，全隊合計獲得12金、8銀、11銅，成為今年全中運空手道項目的最大贏家，23日揭曉獲獎最大秘密武器就是嘉義長庚醫院的「長庚運動醫學整合照護計畫」中耗資百萬的「動作儀」。旭光高中校長何光明23日與教練黃泰吉及全隊選手們到嘉義長庚醫療團隊致謝。

何光明表示，旭光孩子大多來自弱勢家庭，以奪牌為目標努力不懈，非常感謝嘉義長庚從2017年下半年開始，對旭光高中空手道選手們在訓練以及醫療方面的付出與照護。

嘉義長庚紀念醫院林志鴻院長表示，長庚醫療體系從103年起，啟動「長庚運動醫學整合照護計畫」，結合專業的醫師及防護師提供我們照護的選手整合照護和醫療服務，近年更開始投注心力於國高中校隊或體育隊伍，培養年輕的潛力選手，對於旭光高中空手道隊本次能在全中運取得如此亮眼的成績表示欣慰。

黃泰吉表示，該校空手道隊選手多來自偏鄉部落的貧困家庭，在資源非常貧乏的情況堅持努力向上，感謝有嘉義長庚當堅實的後盾，讓全隊成績超越往年。其中高男組金牌得主吳興明及國女組金牌得主謝玉涵，更於5月17日獲總統教育獎殊榮。

嘉義長庚運動醫學中心許維修主任指出，嘉義長庚花費逾2千萬元打造運動醫學中心，其中光是動作分析系統、等速肌力測量儀就要價6百萬元，原本用於分析開刀後病人的步態，後來發現國外多將此用於頂尖選手訓練。嘉義長庚於106年6月開始與南投旭光高中空手道隊進行目標導向型合作計畫，以增進選手核心及下肢穩定性為目標。

參與旭光高中選手照護的嘉義長庚腦神經外科醫師王定中，本身也是空手道4高手，他說，長庚將最新的醫學科技及運動理論，例如核心肌群、穩定性及協調性的最新研究，運用在旭光高中空手道選手的訓練中，透過運動醫學中心的分析儀器，測試每個選手的基礎體能、協調性、爆發力，以及空手道中的各種攻擊動作，再針對每位選手狀態，訂定個人化的訓練計畫，定期評估選手狀況，隨時調整訓練方針。然而，選手們最後在賽場上表現出來的優異成績，證實我們的努力是正確的。