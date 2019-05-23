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讓專業的來！　「桃園市居家社區整合型服務中心」開幕

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▲桃園居家社區整合型服務中心開幕。(圖／記者楊淑媛攝）

▲桃園居家社區整合型服務中心開幕。(圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

高齡化社會，長輩照顧、安養情事，已成全民問題？為人子女者，如何善盡孝道，又不被照顧長輩情事，影響家庭及己身事業或工作？致力於老人長照服務的「天下為公基金會」、23日於桃園舉行「桃園市居家社區整合型服務中心」開幕揭牌，正式提供桃園區等7個行政區民眾整合性的長照服務。

「天下為公基金會」董事長胡世賢指出，臺灣高齡人口比率正式超過了14%，已邁入了高齡社會，如何面對人口老化的問題，將是全民的重要課題。該基金會轄下的恆安照護集團，20多年來，不論是在長照領域或是日照、居家服務等都擁有豐富經驗。▲桃園居家社區整合型服務中心開幕。(圖／記者楊淑媛攝）

▲「天下為公基金會」董事長胡世賢（右二）指出，長輩照顧、安養情事，讓專業的來！(圖／記者楊淑媛攝）▼恆安照護集團，在長照領域或是日照、居家服務等都擁有豐富經驗。(圖／天下為公基金會提供)

▲桃園居家社區整合型服務中心開幕。(圖／記者楊淑媛攝）

為了協助桃園市政府落實2.0長照政策，天下為公基金會在執行長林惠玲、研發長許君強等帶領團隊努力下，今年3月間經桃園市政府衛生局社區整體照顧服務體系計畫新A單位審查評公告通過，而於市府旁成立桃園據點，正式為桃園、中壢、蘆竹、大園、觀音、大溪與復興等7個行政區，提供整合性、連續性、可及性及在地化的照護，讓桃園市民眾對優質專業的長照2.0服務能夠看得到、找得到及用得到。

由天下為公基金會附設的「桃園市居家社區整合型服務中心」，提供長者及身心障礙者的服務內容，包括社區長照服務、生活照顧服務、身體照顧服務等方面，在社區長照服務有：個案失能評估、社會福利資源轉介與媒合、長照資源宣導、辦理社區活動與講座、辦理長照人員教育訓練、協助申請各項社會福利。▲桃園居家社區整合型服務中心開幕。(圖／記者楊淑媛攝）

生活照顧服務有：換洗衣物之洗濯與修補、居家環境整理、家務、餐飲與文書服務、陪同或代購生活必需用品、就醫或聯絡醫療機構；身體照顧服務：協助沐浴、如廁、穿換衣服、進食、服藥、口腔清潔、翻身、拍背、肢體關節活動、上下床、陪同散步、運動、協助使用日常生活輔助器具，以及其他相關之身體照顧服務。

服務對象為：年滿65歲以上老人及身心障礙者；領有身心障礙手冊之未滿50歲失能者及50歲以上失智、慢性精神病患、智能障礙、自閉症者及55歲以上原住民；未領有政府提供之其他照顧費用補助者。
收費標準：低收入戶者政府補助100%；中低入戶者政府補助95%；一般戶者政府補助84%。「桃園市居家社區整合型服務中心」地址：桃園區縣府路306號，服務電話：（03）333-1392

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關鍵字：天下為公基金會,桃園居家社區整合型服務中心

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