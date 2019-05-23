黃國昌「跳針質詢」徐國勇　同一句話「重複20次」立委全苦笑

記者蔡紹堅／台北報導

立法院內政委員會23日審查《平均地權條例》部分條文修正草案，時代力量立委黃國昌不滿只排審委員所提的修正案，未讓行政院有「門牌揭露」「預售屋實價登錄」的版本併案審查，在質詢上與內政部長徐國勇發生「跳針口角」，黃國昌跳針質問「沒有預售屋的登錄你接受不接受？」徐國勇則跳針回答「我沒有撤回！」兩人一問一答重複約20多次，氣氛超火爆。

黃國昌質詢時表示，總統蔡英文在選舉時提出「住宅三箭」，行政院長也告訴大家要「實價登錄2.0」，結果今年2月建商要求把「「門牌地址揭露」、「預售屋實價登錄」下架，導致今天要審的「實價登錄2.0」變成「實價登錄0.5」，「實在很奇怪，我從來沒有看過，執政黨的召委排案，竟然沒有把行政院的版本排進來。」

▼黃國昌在立院質詢徐國勇。（圖／國會頻道）

黃國昌還指出，「門牌地址揭露，行政案版有，我們支持，預售屋登錄，行政院版有，我們也支持，但今天行政院版沒有被併案審查，只審查委員的版本，內政部還在書面報告中表達接受，我認為要有個嚴肅的表達，不然實價登錄2.0是在玩假的？」

徐國勇回應，排案的是召委，跟內政部無關，行政院的版本也還在立法院，內政部並沒有撤回，他還指出，就今天審議的部分，委員版本其實與行政院版本內容相同，「這是貴院（立法院）排的行程，不能怪我內政部呀！」

接著兩人就開始瘋狂跳針，黃國昌跳針質問，「沒有預售屋的登錄，你接受不接受？」徐國勇則跳針回答，「我沒有撤回！」一問一答重複約20多次，時長將近3分鐘，兩人的音量都越來越高，直到質詢時間用完才結束跳針。

黃國昌質詢完後，直接拿起包包離場，並在門口喊了一句，「打假球打成這樣。」徐國勇則說了聲，「哪有人質詢這樣。」會議室內其他立委面面相覷，都在苦笑，場面相當尷尬。